Чистый паспорт

Почему матери не могут получить положенное их детямРождение ребенка не только радость, но и неизбежные проблемы. Особенно если у мамы нет папы. В помощь ей - родовые, региональные ежемесячные детские пособия, губернаторское пособие. Правда, их еще надо выходить. Женщине, родившей детей без мужа, жилья и работы, надеяться не на кого и не на что.
фото автора
Наташе КУРАГИНОЙ 21 год, у нее двое сыновей - 4 года и 2 месяца. Женщина не может получить родовые на младшего, детские пособия на того и другого. Причина - у молодой мамы нет прописки.
Наташа и её сестра родились в Мегете, родители пили, и их лишили родительских прав, девочек разместили в Ангарском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, обе учились в интернате. Потом Наташу взяла под опеку семья из Заларей, где она в 17 лет родила сына Егора. Отец ребенка ей не помогал, но опекун оформила, а Наташа получила родовые и детское пособие на ребенка. Когда молодая мама вернулась в Ангарск, ей пришлось на год прописаться у знакомых. Это дало возможность устроиться на работу (неофициально), получать детское пособие на сына и снимать комнату. Но закончилась прописка, закончилась и социальная поддержка.
Когда родился второй ребенок, с его отцом Наташа жить не стала. Воспитывает детей одна, снимает комнату в общежитии, живет скромно, но дети накормлены и ухожены. Женщине помогают отец новорожденного, сестра и подруги.
Сейчас кто-то сердито скажет: «А нечего было рожать!»
Не буду спорить, только замечу, что Наташа своих детей не бросила, как это делают некоторые.
При рождении ребенка закон дает женщине право на получение социальных пособий. Но когда Наташа, родив младшего, обратилась в МФЦ, ей отказали – нет регистрации по месту жительства, пребывания. Когда сирота находилась в социальных учреждениях, в очередь на жилье ее не поставили. Наташа встала сама, когда ей исполнилось 18 лет. Сейчас у нее 76-я очередь, квартиру получит не скоро, а как жить?
К сожалению, какими бы ни были обстоятельства отсутствия регистрации, без нее на государственные выплаты рассчитывать не приходится. И желательно их оформить поскорей. К примеру, единовременное пособие (19620 рублей) можно оформить, пока ребёнку не исполнилось полгода.
Как молодой маме воспользоваться своим законным правом? В центре помощи семье и детям, где консультируют женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, ответили: при отсутствии справки с места жительства социальная помощь не оказывается.
Наталья КАЛИНИНА, начальник управления социальной защиты населения по Ангарскому району, посоветовала Наташе обратиться в суд, чтобы установить факт постоянного проживания в Ангарске. Да, женщина родилась в нашем городе, здесь училась, является коренной ангарчанкой, но чтобы получить социальные выплаты, это нужно доказать!
Как показывает практика, на такое установление уходит несколько месяцев: нужно собрать необходимые документы, подать иск в суд, найти и пригласить свидетелей. Так, ангарчанка Анастасия такие документы начала собирать в январе прошлого года, исковое заявление подала в марте, суд вынес решение в мае, в силу оно вступило в июне. Как всё это время одинокой матери жить и содержать детей?
Еще несколько лет назад эту проблему решали на местном уровне: в Ангарске был резервный фонд, где можно было в короткие сроки получить временную регистрацию и, соответственно, справку о фактическом проживании. Сейчас такого фонда нет.
Ольга КРАСНОВА