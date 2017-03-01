Чистый паспорт

Почему матери не могут получить положенное их детям

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Ольга КРАСНОВА

Наташе КУРАГИНОЙ 21 год, у нее двое сыновей - 4 года и 2 месяца. Женщина не может получить родовые на младшего, детские пособия на того и другого. Причина - у молодой мамы нет прописки.Наташа и её сестра родились в Мегете, родители пили, и их лишили родительских прав, девочек разместили в Ангарском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, обе учились в интернате. Потом Наташу взяла под опеку семья из Заларей, где она в 17 лет родила сына Егора. Отец ребенка ей не помогал, но опекун оформила, а Наташа получила родовые и детское пособие на ребенка. Когда молодая мама вернулась в Ангарск, ей пришлось на год прописаться у знакомых. Это дало возможность устроиться на работу (неофициально), получать детское пособие на сына и снимать комнату. Но закончилась прописка, закончилась и социальная поддержка.Когда родился второй ребенок, с его отцом Наташа жить не стала. Воспитывает детей одна, снимает комнату в общежитии, живет скромно, но дети накормлены и ухожены. Женщине помогают отец новорожденного, сестра и подруги.Сейчас кто-то сердито скажет:Не буду спорить, только замечу, что Наташа своих детей не бросила, как это делают некоторые.При рождении ребенка закон дает женщине право на получение социальных пособий. Но когда Наташа, родив младшего, обратилась в МФЦ, ей отказали – нет регистрации по месту жительства, пребывания. Когда сирота находилась в социальных учреждениях, в очередь на жилье ее не поставили. Наташа встала сама, когда ей исполнилось 18 лет. Сейчас у нее 76-я очередь, квартиру получит не скоро, а как жить?К сожалению, какими бы ни были обстоятельства отсутствия регистрации, без нее на государственные выплаты рассчитывать не приходится. И желательно их оформить поскорей. К примеру, единовременное пособие (19620 рублей) можно оформить, пока ребёнку не исполнилось полгода.Как молодой маме воспользоваться своим законным правом? В центре помощи семье и детям, где консультируют женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, ответили: при отсутствии справки с места жительства социальная помощь не оказывается.Наталья КАЛИНИНА, начальник управления социальной защиты населения по Ангарскому району, посоветовала Наташе обратиться в суд, чтобы установить факт постоянного проживания в Ангарске. Да, женщина родилась в нашем городе, здесь училась, является коренной ангарчанкой, но чтобы получить социальные выплаты, это нужно доказать!Как показывает практика, на такое установление уходит несколько месяцев: нужно собрать необходимые документы, подать иск в суд, найти и пригласить свидетелей. Так, ангарчанка Анастасия такие документы начала собирать в январе прошлого года, исковое заявление подала в марте, суд вынес решение в мае, в силу оно вступило в июне. Как всё это время одинокой матери жить и содержать детей?Еще несколько лет назад эту проблему решали на местном уровне: в Ангарске был резервный фонд, где можно было в короткие сроки получить временную регистрацию и, соответственно, справку о фактическом проживании. Сейчас такого фонда нет.