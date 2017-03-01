Погиб на пожаре

Максим БУРОЗУБ

1 марта мегетские пожарные тушили садовый дом в СНТ «Медик». Есть предположение, что его причиной был поджог. А в ночь на 2 марта произошла трагедия в СНТ «Восход». Там, после разбора пепелища, пожарные нашли тело мужчины. Предположительно, это 70-летний хозяин дачи. Причина возгорания еще не установлена.Отдел надзорной деятельности констатирует рост возгораний в садоводствах. Если сравнить 2016 и 2017 годы, то за аналогичные периоды в СНТ сгорело на 7 дач больше. Свое мнение нашей газете высказал заместитель начальника 3-го отряда ФПС по Иркутской области Виталий ПЕРЕЛЯЕВ: