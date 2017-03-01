За распространении порнографии лишают свободы на срок от двух до шести лет

По версии следствия, в конце января текущего года мужчина в социальной сетиотправил четверым знакомым сообщения, содержащие фото и видеоматериалы порнографического характера с участием своей сожительницы. Через некоторое время 25-летняя девушка узнала о произошедшем и обратилась с заявлением в следственный отдел СКР.Сейчас следователи проводят необходимые следственные действия. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. Расследование уголовного дела продолжается.