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За распространении порнографии лишают свободы на срок от двух до шести лет


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Сегодня, 13:04
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За распространении порнографии лишают свободы на срок от двух до шести лет

Нукутским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (распространение порнографических материалов, совершенное с использованием сети Интернет).

По версии следствия, в конце января текущего года мужчина в социальной сети «Одноклассники» отправил четверым знакомым сообщения, содержащие фото и видеоматериалы порнографического характера с участием своей сожительницы. Через некоторое время 25-летняя девушка узнала о произошедшем и обратилась с заявлением в следственный отдел СКР.

Сейчас следователи проводят необходимые следственные действия. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СКР по Иркутской области
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