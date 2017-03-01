11-летняя Катя получила медаль «За спасение погибающих на водах»

Медаль МЧС России «За спасение погибающих на водах» была вручена накануне 11-летней Кате Морозовой. Юная иркутянка в августе прошлого года спасла жизнь 45-летней жительницы Улан-Удэ.
Тогда пятиклассница Катя перед началом учебного года на 3 дня поехала в Тункинскую долину Бурятии на местный курорт вместе с обществом инвалидов, в котором вместе с бабушкой занимается волонтерством. Вся группа состояла только из взрослых, Катя - единственный ребенок.
Программа у туристов из Иркутска была расписана по часам, на третий день запланировали поход в бассейн с термальными водами. Кате там очень нравилось - купалась в свое удовольствие. И вот, когда села отдохнуть на бортике, вдруг увидела, как женщина стала тонуть – в бассейне с температурой воды более пятидесяти градусов ей внезапно стало плохо. Она махала руками, хватала ртом воздух, а потом потеряла сознание и скрылась по водой. Школьница не медлила ни секунды - бросилась на помощь.- Как нужно вести себя, знаю из уроков ОБЖ, а еще мама рассказывала,
- рассказала Катя Морозова. - Я поднырнула под тонущего человека, вытолкнула на поверхность, а потом взяла за плечи и поплыла в сторону лестницы – там уже и взрослые подбежали. На суше я сводила и разводила женщине руки, чтобы легкие раскрылись. Она пришла в себя быстро.
О своем героическом поступке школьница не рассказала даже маме – не хотела волновать.
- Узнала об этом случайно,
- пояснила Татьяна Александровна. - Честно говоря, не удивлена. Она у меня девочка внимательная и заботливая. Хоть и младшая в семье, но взрослая не по годам: помогает пожилым людям перейти дорогу, сумки донести. Но вот такая история с ней произошла впервые.
Начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области генерал-майор внутренней службы Валентин Нелюбов от имени спасателей поблагодарил отважную девочку и вручил заслуженную награду.38.mchs.gov.ru