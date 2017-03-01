11-летняя Катя получила медаль «За спасение погибающих на водах»

Тогда пятиклассница Катя перед началом учебного года на 3 дня поехала в Тункинскую долину Бурятии на местный курорт вместе с обществом инвалидов, в котором вместе с бабушкой занимается волонтерством. Вся группа состояла только из взрослых, Катя - единственный ребенок.Программа у туристов из Иркутска была расписана по часам, на третий день запланировали поход в бассейн с термальными водами. Кате там очень нравилось - купалась в свое удовольствие. И вот, когда села отдохнуть на бортике, вдруг увидела, как женщина стала тонуть – в бассейне с температурой воды более пятидесяти градусов ей внезапно стало плохо. Она махала руками, хватала ртом воздух, а потом потеряла сознание и скрылась по водой. Школьница не медлила ни секунды - бросилась на помощь.- рассказала Катя Морозова. -О своем героическом поступке школьница не рассказала даже маме – не хотела волновать.- пояснила Татьяна Александровна. -Начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области генерал-майор внутренней службы Валентин Нелюбов от имени спасателей поблагодарил отважную девочку и вручил заслуженную награду.