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11-летняя Катя получила медаль «За спасение погибающих на водах»


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Вчера, 11:34
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11-летняя Катя получила медаль «За спасение погибающих на водах»

Медаль МЧС России «За спасение погибающих на водах» была вручена накануне 11-летней Кате Морозовой. Юная иркутянка в августе прошлого года спасла жизнь 45-летней жительницы Улан-Удэ.

Тогда пятиклассница Катя перед началом учебного года на 3 дня поехала в Тункинскую долину Бурятии на местный курорт вместе с обществом инвалидов, в котором вместе с бабушкой занимается волонтерством. Вся группа состояла только из взрослых, Катя - единственный ребенок.

Программа у туристов из Иркутска была расписана по часам, на третий день запланировали поход в бассейн с термальными водами. Кате там очень нравилось - купалась в свое удовольствие. И вот, когда села отдохнуть на бортике, вдруг увидела, как женщина стала тонуть – в бассейне с температурой воды более пятидесяти градусов ей внезапно стало плохо. Она махала руками, хватала ртом воздух, а потом потеряла сознание и скрылась по водой. Школьница не медлила ни секунды - бросилась на помощь.

- Как нужно вести себя, знаю из уроков ОБЖ, а еще мама рассказывала, - рассказала Катя Морозова. - Я поднырнула под тонущего человека, вытолкнула на поверхность, а потом взяла за плечи и поплыла в сторону лестницы – там уже и взрослые подбежали. На суше я сводила и разводила женщине руки, чтобы легкие раскрылись. Она пришла в себя быстро.

О своем героическом поступке школьница не рассказала даже маме – не хотела волновать.

- Узнала об этом случайно, - пояснила Татьяна Александровна. - Честно говоря, не удивлена. Она у меня девочка внимательная и заботливая. Хоть и младшая в семье, но взрослая не по годам: помогает пожилым людям перейти дорогу, сумки донести. Но вот такая история с ней произошла впервые.

Начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области генерал-майор внутренней службы Валентин Нелюбов от имени спасателей поблагодарил отважную девочку и вручил заслуженную награду.

38.mchs.gov.ru
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