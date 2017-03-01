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На пожаре погибли мать и двое детей


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Вчера, 11:50
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На пожаре погибли мать и двое детей

Тела троих человек были найдены на месте пожара, произошедшего сегодня около 6 часов утра в селе Захал Эхирит-Булагатского района.

На момент прибытия добровольной пожарной команды населенного пункта, а чуть позже – пожарных подразделений Федеральной противопожарной службы на улицу Свердлова, дом, в котором находились люди, был полностью охвачен огнем.

Виктор Пашков, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области: «Новый бревенчатый дом, в котором ночевали мать и трое детей загорелся под утро. Одиннадцатилетний мальчик, проснувшийся от запаха гари, разбудил младшего брата и кинулся в соседний дом, находившийся на этом же участке. Там спали парализованный отец и две сестры. Вместе с шестнадцатилетней девочкой он вернулся к горящему дому. Она, разбив окно, проникла в помещение, но в условиях сильного задымления не смогла отыскать родных и вернулась на улицу. В этот момент произошло обрушение кровли. 37-летней матери и двум ее детям – 18-летней дочери и 8-летнему сыну не удалось спастись».

По предварительным данным, возгорание произошло по причине короткого замыкания. В настоящий момент все обстоятельства данного пожара выясняют дознаватели и эксперты пожарно-испытательной лаборатории. С родственниками погибших работают психологи Главного управления МЧС России по Иркутской области.

38.mchs.gov.ru
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