На пожаре погибли мать и двое детей

На момент прибытия добровольной пожарной команды населенного пункта, а чуть позже – пожарных подразделений Федеральной противопожарной службы на улицу Свердлова, дом, в котором находились люди, был полностью охвачен огнем.Виктор Пашков, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области:По предварительным данным, возгорание произошло по причине короткого замыкания. В настоящий момент все обстоятельства данного пожара выясняют дознаватели и эксперты пожарно-испытательной лаборатории. С родственниками погибших работают психологи Главного управления МЧС России по Иркутской области.