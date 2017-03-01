Что курим?

Спам-рассылку о продаже наркотиков получили тысячи жителей региона Сообщение, что теперь любые наркотики из любой точки мира можно купить, просто сделав заказ на сайте, пришло жителям региона через зарубежный мессенджер Viber. Тревогу начали бить, когда рекламу стали получать и дети.
«Спам, который вы ждали» – так начинается сообщение от некого пользователя Hydra. Уже с первых строк сообщения понятно, что продают они вовсе не одежду или косметику.
Десятки непонятных обычному пользователю названий продукции – «мадам», «меф», «хмурый», а также грибы, кокаин, марихуана. Всё в открытом доступе, нужно только сделать заказ через сайт. Ссылка на сайт тут же вместе с подробной инструкцией, как на него зайти. Сам сервис доступен в так называемом «теневом» Интернете. Чтобы туда попасть, нужно просто скачать программу. Вам обеспечена полная анонимность. Для детей сообщение адаптировали: вместо обычного значка пользователя Hydra (синие буквы на белом фоне) использовали изображение героя из популярного мультфильма. Расчёт на любопытство – сообщение от любимого героя мультика дети точно прочитают. Рассылка таких сообщений массовая, что называется, веерная: старикам, детям, обычным работягам и даже полицейским.
В правоохранительных органах нашей газете признались, что это не первый случай, когда преступники организовывают продажу наркотиков через всемирную паутину. Найти их так сложнее, привлечь к ответственности тоже. Этим и пользуются. Только за прошлый год было выявлено семь преступных групп, занимающихся продажей наркотиков через Интернет. Там они искали своих клиентов, рекламировали продукцию. В основном действовали на территории Иркутской области и соседних регионов. К 6 таким сайтам доступ удалось блокировать. Хотя и это было не так просто.- Один из сайтов, где была организована продажа наркотиков, полиция блокировала в течение трёх лет! Доступ к нему закрывали несколько раз. И как только удавалось это сделать, преступники меняли код и адрес сайта и снова начинали работать,
- рассказал нашей газете начальник Ангарского МРО управления ФСКН России по Иркутской области Владимир ПРОВАДА.
Действия преступников попадают под статью Уголовного кодекса 228.1. Наказание, предусмотренное за такое преступление, – вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ольга КНЯЗЕВА
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