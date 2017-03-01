Что курим?

Спам-рассылку о продаже наркотиков получили тысячи жителей региона



Ольга КНЯЗЕВА

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«Спам, который вы ждали» – так начинается сообщение от некого пользователя Hydra. Уже с первых строк сообщения понятно, что продают они вовсе не одежду или косметику.Десятки непонятных обычному пользователю названий продукции – «мадам», «меф», «хмурый», а также грибы, кокаин, марихуана. Всё в открытом доступе, нужно только сделать заказ через сайт. Ссылка на сайт тут же вместе с подробной инструкцией, как на него зайти. Сам сервис доступен в так называемом «теневом» Интернете. Чтобы туда попасть, нужно просто скачать программу. Вам обеспечена полная анонимность. Для детей сообщение адаптировали: вместо обычного значка пользователя Hydra (синие буквы на белом фоне) использовали изображение героя из популярного мультфильма. Расчёт на любопытство – сообщение от любимого героя мультика дети точно прочитают. Рассылка таких сообщений массовая, что называется, веерная: старикам, детям, обычным работягам и даже полицейским.В правоохранительных органах нашей газете признались, что это не первый случай, когда преступники организовывают продажу наркотиков через всемирную паутину. Найти их так сложнее, привлечь к ответственности тоже. Этим и пользуются. Только за прошлый год было выявлено семь преступных групп, занимающихся продажей наркотиков через Интернет. Там они искали своих клиентов, рекламировали продукцию. В основном действовали на территории Иркутской области и соседних регионов. К 6 таким сайтам доступ удалось блокировать. Хотя и это было не так просто.- рассказал нашей газете начальник Ангарского МРО управления ФСКН России по Иркутской области Владимир ПРОВАДА.Действия преступников попадают под статью Уголовного кодекса 228.1. Наказание, предусмотренное за такое преступление, – вплоть до пожизненного лишения свободы.