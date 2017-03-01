.
,

Собачья жизнь


0

Вчера, 21:26
 Количество просмотров: 88
    

Почему жители 30 микрорайона боятся выйти из дома

Комендантский час в 30-м микрорайоне соблюдают не только дети. Вечером на улицу боятся выйти и взрослые – стаи диких собак бегают прямо возле домов. Днём ситуация немногим лучше. Только за прошлый год здесь было зафиксировано около 10 случаев нападения.

Собачья жизнь
Из одной пары нестерилизованных кошек через 3 года пполучится 2179 особей. Собаки плодятся примерно также.
фото Николая СТЕРНИНА


КАК В ЛЕСУ

Стая бездомных собак поселилась на пустыре возле таунхаусов несколько лет назад. С тех пор бегать нельзя – спровоцируешь собаку. Отпускать домашних животных одних тоже – дикие псы съели не одну кошку. Эти собаки достались жителям 30 микрорайона по наследству от жителей Старицы и садоводства рядом. Люди переезжают, бросают животных. Те плодятся, сбиваются в стаи.

У 49-летней Светланы БОРОВКОВОЙ на ноге рваные шрамы. 1 октября 2016 года она выносила мусор, собаки напали на неё прямо возле контейнеров.

- Крови очень много было, боль адская. Благо соседи заметили, довели до дома. Здесь уже «скорую» вызвали, увезли в больницу, зашили. Потом полгода уколы ставили от бешенства.

Случай Светланы не уникальный, здесь каждый второй может рассказать такую историю. Люди боятся ходить поодиночке.

53-летняя Марина со своей 26-летней дочерью Татьяной несут к контейнерам тяжёлые мешки со строительным мусором. Навстречу им несутся разъярённые собаки – не пускают. Делать нечего – мешки оставляют на улице.

Другие несут пакеты к соседям, что порождает очередную проблему: жители многоэтажек не хотят платить за чужой мусор. Отсюда и скандалы.

- Я всегда рано утром мусор выкидываю возле соседнего дома. Да, тамошние жители ругаются на нас, и правильно делают – кому такое понравится. Но и у нас выбора нет, - признаётся жительница одного из таунхаусов 38-летняя Марина.

Проблему с бездомными животными пытались решить несколько раз, звонили в администрацию, полицию, вызывали службу по отлову бездомных собак – всё без толку. На месте истреблённой стаи появляется другая.

- Рядом снесли дом, хозяину дали квартиру, но собаку свою он забирать не стал. Она принесла щенков. Вот тебе и стая. Может, не корми он их каждый день, они бы ушли отсюда. Но нет ведь, каждый день, как по расписанию, он приносит мешки с едой, - жалуется председатель ТСЖ «Старица» Татьяна КОЛМОГОРОВА. В одиночку она решить эту проблему не в состоянии.

УБИТЬ НЕЛЬЗЯ, ОСТАВИТЬ

Что делать с такими животными и как с ними бороться, мы попытались выяснить у волонтёров благотворительного фонда «Право на жизнь». Много лет они занимаются этой проблемой.

- Бездомные собаки будут появляться там, где есть кормовая база. Можно ликвидировать первопричину - огородить территорию, убрать контейнеры. А можно взять ситуацию под контроль. Бездомные собаки это не всегда плохо. Они защищают территорию от появления диких животных, которые часто являются переносчиками бешенства. Главное, держать ситуацию под контролем и не давать этим животным размножаться, все они должны быть стерилизованы, - рассказывает нашей газете Андрей БЕСПАЛОВ, волонтёр «Право на жизнь».

Ольга КНЯЗЕВА

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться можно по т. 52-29-55
А также на нашем сайте angvremya.ru
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Проблемы детского спорта на ТОК-ШОУ "ТРИБУНА"
Смерть спортсмена на Байкальском ледовом марафоне
Попытка решить личные проблемы подав ложное заявление в полицию
Все новости категории

Спортивные новости
Для нас сезон закончен
Вернули надежду?
Команды тяжелоатлетов привезли серебро с первенства СФО
Все новости категории

Реклама

Происшествия
Отобрали плантацию и права
Собачья жизнь
Ворвались в «Статус»
Все новости категории

Общество
РАЗУЙ ГЛАЗ!
Сосед
Лучше бегать, чем пить
Все новости категории



ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Статей за Март 2017 (123)
Статей за Февраль 2017 (302)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru