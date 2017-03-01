Собачья жизнь

Почему жители 30 микрорайона боятся выйти из дома

фото Николая СТЕРНИНА

КАК В ЛЕСУ



УБИТЬ НЕЛЬЗЯ, ОСТАВИТЬ

Ольга КНЯЗЕВА

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Стая бездомных собак поселилась на пустыре возле таунхаусов несколько лет назад. С тех пор бегать нельзя – спровоцируешь собаку. Отпускать домашних животных одних тоже – дикие псы съели не одну кошку. Эти собаки достались жителям 30 микрорайона по наследству от жителей Старицы и садоводства рядом. Люди переезжают, бросают животных. Те плодятся, сбиваются в стаи.У 49-летней Светланы БОРОВКОВОЙ на ноге рваные шрамы. 1 октября 2016 года она выносила мусор, собаки напали на неё прямо возле контейнеров.Случай Светланы не уникальный, здесь каждый второй может рассказать такую историю. Люди боятся ходить поодиночке.53-летняя Марина со своей 26-летней дочерью Татьяной несут к контейнерам тяжёлые мешки со строительным мусором. Навстречу им несутся разъярённые собаки – не пускают. Делать нечего – мешки оставляют на улице.Другие несут пакеты к соседям, что порождает очередную проблему: жители многоэтажек не хотят платить за чужой мусор. Отсюда и скандалы.- признаётся жительница одного из таунхаусов 38-летняя Марина.Проблему с бездомными животными пытались решить несколько раз, звонили в администрацию, полицию, вызывали службу по отлову бездомных собак – всё без толку. На месте истреблённой стаи появляется другая.- жалуется председатель ТСЖ «Старица» Татьяна КОЛМОГОРОВА. В одиночку она решить эту проблему не в состоянии.Что делать с такими животными и как с ними бороться, мы попытались выяснить у волонтёров благотворительного фонда «Право на жизнь». Много лет они занимаются этой проблемой.- рассказывает нашей газете Андрей БЕСПАЛОВ, волонтёр «Право на жизнь».