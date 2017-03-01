Собачья жизнь

Почему жители 30 микрорайона боятся выйти из домаКомендантский час в 30-м микрорайоне соблюдают не только дети. Вечером на улицу боятся выйти и взрослые – стаи диких собак бегают прямо возле домов. Днём ситуация немногим лучше. Только за прошлый год здесь было зафиксировано около 10 случаев нападения. Из одной пары нестерилизованных кошек через 3 года пполучится 2179 особей. Собаки плодятся примерно также.
фото Николая СТЕРНИНА
КАК В ЛЕСУ
Стая бездомных собак поселилась на пустыре возле таунхаусов несколько лет назад. С тех пор бегать нельзя – спровоцируешь собаку. Отпускать домашних животных одних тоже – дикие псы съели не одну кошку. Эти собаки достались жителям 30 микрорайона по наследству от жителей Старицы и садоводства рядом. Люди переезжают, бросают животных. Те плодятся, сбиваются в стаи.
У 49-летней Светланы БОРОВКОВОЙ на ноге рваные шрамы. 1 октября 2016 года она выносила мусор, собаки напали на неё прямо возле контейнеров. - Крови очень много было, боль адская. Благо соседи заметили, довели до дома. Здесь уже «скорую» вызвали, увезли в больницу, зашили. Потом полгода уколы ставили от бешенства.
Случай Светланы не уникальный, здесь каждый второй может рассказать такую историю. Люди боятся ходить поодиночке.
53-летняя Марина со своей 26-летней дочерью Татьяной несут к контейнерам тяжёлые мешки со строительным мусором. Навстречу им несутся разъярённые собаки – не пускают. Делать нечего – мешки оставляют на улице.
Другие несут пакеты к соседям, что порождает очередную проблему: жители многоэтажек не хотят платить за чужой мусор. Отсюда и скандалы.
- Я всегда рано утром мусор выкидываю возле соседнего дома. Да, тамошние жители ругаются на нас, и правильно делают – кому такое понравится. Но и у нас выбора нет,
- признаётся жительница одного из таунхаусов 38-летняя Марина.
Проблему с бездомными животными пытались решить несколько раз, звонили в администрацию, полицию, вызывали службу по отлову бездомных собак – всё без толку. На месте истреблённой стаи появляется другая. - Рядом снесли дом, хозяину дали квартиру, но собаку свою он забирать не стал. Она принесла щенков. Вот тебе и стая. Может, не корми он их каждый день, они бы ушли отсюда. Но нет ведь, каждый день, как по расписанию, он приносит мешки с едой,
- жалуется председатель ТСЖ «Старица» Татьяна КОЛМОГОРОВА. В одиночку она решить эту проблему не в состоянии.
УБИТЬ НЕЛЬЗЯ, ОСТАВИТЬ
Что делать с такими животными и как с ними бороться, мы попытались выяснить у волонтёров благотворительного фонда «Право на жизнь». Много лет они занимаются этой проблемой. - Бездомные собаки будут появляться там, где есть кормовая база. Можно ликвидировать первопричину - огородить территорию, убрать контейнеры. А можно взять ситуацию под контроль. Бездомные собаки это не всегда плохо. Они защищают территорию от появления диких животных, которые часто являются переносчиками бешенства. Главное, держать ситуацию под контролем и не давать этим животным размножаться, все они должны быть стерилизованы,
- рассказывает нашей газете Андрей БЕСПАЛОВ, волонтёр «Право на жизнь».
Ольга КНЯЗЕВА
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