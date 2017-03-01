Отобрали плантацию и права

На этой неделе Усольский городской суд вынес приговор в отношении 26-летнего ангарчанина за культивирование растений, содержащих наркотические средства, и… нарушение правил дорожного движения.
Почему ангарчанина судили в Усолье? Летом председатель одного из садоводств на левом берегу Китоя сообщил в полицию, что молодой арендатор одного из участков разводит коноплю чуть ли не в промышленных масштабах. Наши полицейские перенаправили сообщение коллегам из Усолья (садоводство находится на территории соседнего района). Силовики приехали проверить сигнал и действительно обнаружили, что весь участок засажен культурой, никакого отношения к огородничеству не имеющей...
Игорь КАРИН
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