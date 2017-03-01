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Устанавливается личность мужчины, не приходящего в сознание


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Сегодня, 11:31
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Устанавливается личность мужчины, не приходящего в сознание

Отделом полиции №5 межмуниципального управления МВД России «Иркутское» устанавливается личность неустановленного больного, находящегося на излечении в городской клинической больнице. Мужчина доставлен в данное учреждение без документов.

Обстоятельства: гражданин обнаружен 10 марта 2017 года около спортивного клуба по улице 5 Армии областного центра.

Приметы: на вид 35-40 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы русые.

Был одет: куртка с капюшоном черного цвета со вставками и надписями белого цвета, жилетка черного цвета, штаны ватные черного цвета, ботинки кожаные черного цвета, кепка черного цвета, кофта черно-серого цвета, перчатки кожаные черного цвета.

Особые приметы: на левом плече татуировка в виде половины лица девушки и половины животного, на правом плече в виде креста.

Сотрудники полиции просят всех, кому что-либо известно о личности мужчины, сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8 (3952) 21-69-40, 89246387400 или 02 (102 – с мобильного).

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
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