Устанавливается личность мужчины, не приходящего в сознание

: гражданин обнаружен 10 марта 2017 года около спортивного клуба по улице 5 Армии областного центра.на вид 35-40 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы русые.куртка с капюшоном черного цвета со вставками и надписями белого цвета, жилетка черного цвета, штаны ватные черного цвета, ботинки кожаные черного цвета, кепка черного цвета, кофта черно-серого цвета, перчатки кожаные черного цвета.на левом плече татуировка в виде половины лица девушки и половины животного, на правом плече в виде креста.Сотрудники полиции просят всех, кому что-либо известно о личности мужчины, сообщить имеющуюся информацию по телефонам: