Столкновение с самосвалом со смертельным исходом

Авария произошла 10 марта около 09.20 часов на автодороге «Бодайбо – Таксимо». Предварительно сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что 29-летний житель поселка Таксимо Республики Бурятия, управляя автомобилем «ВАЗ-21093», в районе 19 км выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с движущимся во встречном направлении грузовым самосвалом «КАМАЗ».В результате инцидента водитель легкового автомобиля скончался от полученных травм в районной больнице, двое его односельчан-пассажиров – мужчина и женщина в возрасте 20 и 19 лет получили незначительные травмы, им назначено амбулаторное лечение.По факту аварии проводится доследственная проверка, по окончании которой будет принято правовое решение.Известно, что водитель автомобиля "ВАЗ" за последние два года 6 раз привлекался к административной ответственности за допущенные нарушения ПДД. Кроме того, в отношении него в производстве органов дознания находится уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).Всего в Приангарье с начала года сотрудниками дорожной полиции за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения выявлено 420 лиц, в отношении которых возбуждено 311 уголовных дел.Полиция призывает граждан быть предельно внимательными на дороге. Только неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения позволит избежать тяжелых последствий.(при содействии ОГИБДД МО МВД России "Бодайбинский")