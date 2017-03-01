Вынесен приговор подростку за убийство пожилой женщины

Следствием и судом установлено, что летом прошлого года молодой человек в ночное время проник в квартиру к знакомой пожилой женщине, где похитил её ценные вещи. Подростку не удалось незаметно скрыться с места преступления, так как женщина проснулась и застала его с похищенным имуществом. Злоумышленник нанес потерпевшей множественные ножевые ранения и покинул квартиру. В кратчайшие сроки молодой человек был задержан сотрудниками полиции.В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал в полном объеме.Слюдянским районным судом он признан виновным, ему назначено наказание в виделишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.