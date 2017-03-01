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Вынесен приговор подростку за убийство пожилой женщины


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Сегодня, 12:23
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Вынесен приговор подростку за убийство пожилой женщины

Следственным отделом по Слюдянскому району СУ СК России по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений).

Следствием и судом установлено, что летом прошлого года молодой человек в ночное время проник в квартиру к знакомой пожилой женщине, где похитил её ценные вещи. Подростку не удалось незаметно скрыться с места преступления, так как женщина проснулась и застала его с похищенным имуществом. Злоумышленник нанес потерпевшей множественные ножевые ранения и покинул квартиру. В кратчайшие сроки молодой человек был задержан сотрудниками полиции.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал в полном объеме.

Слюдянским районным судом он признан виновным, ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

СУ СКР по Иркутской области
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