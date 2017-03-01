Вынесен приговор подростку за убийство пожилой женщины

Следственным отделом по Слюдянскому району СУ СК России по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений).
Следствием и судом установлено, что летом прошлого года молодой человек в ночное время проник в квартиру к знакомой пожилой женщине, где похитил её ценные вещи. Подростку не удалось незаметно скрыться с места преступления, так как женщина проснулась и застала его с похищенным имуществом. Злоумышленник нанес потерпевшей множественные ножевые ранения и покинул квартиру. В кратчайшие сроки молодой человек был задержан сотрудниками полиции.
В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал в полном объеме.
Слюдянским районным судом он признан виновным, ему назначено наказание в виде 8 лет
лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.СУ СКР по Иркутской области