.
,

6 жертв аферистов за сутки


0

Сегодня, 12:33
 Количество просмотров: 48
    

6 жертв аферистов за сутки

Полиция настоятельно рекомендует гражданам воздержаться от перевода предоплаты за покупку товара в интернете и хранить в секрете конфиденциальные данные банковской карты.

13 марта в дежурную часть отдела полиции № 7 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» поступило сообщение от 21-летней девушки. Иркутянка сообщила, что её обманули аферисты в социальной сети «Инстаграм». На просторах ресурса заявительница наткнулась на онлайн-магазин одежды и решила приобрести 2 пары кроссовок. Связавшись с продавцом, она перевела в качестве предоплаты более 7 тысяч рублей. В дальнейшем продавец перестал контактировать с иркутянкой и товар она так и не получила.

«Племянник» жительницы села Николаевск Тайшетского района избил незнакомца на улице и попросил одолжить денег для освобождения от уголовной ответственности. 61-летняя пенсионерка передала курьеру 3 тысячи рублей, но только потом узнала, что её родственник никаких противоправных деяний не совершал.

Помимо этого, четыре жительницы региона лишились накоплений на ресурсах «Авито.ру» и «Дром.ру». Жертвы имущественных преступлений с помощью этих сайтов искали работу, покупали одежду и продавали котят, но несмотря на разнообразие онлайн-операций, поводом для обращения в полицию выступило несанкционированное списание денежных средств с их счетов.

Будьте бдительны! В интернете орудуют мошенники!


Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Грабитель с электрошокером
Разбойное нападение на ювелирный салон
Проблемы детского спорта на ТОК-ШОУ "ТРИБУНА"
Все новости категории

Спортивные новости
Акробат завоевал «Олимпийские надежды»
Две медали на чемпионате Европы по стрельбе
"Ермак" ушёл с чемпионата
Все новости категории

Реклама

Происшествия
6 жертв аферистов за сутки
Вынесен приговор подростку за убийство пожилой женщины
Врач-хирург обвинен в причинении смерти по неосторожности
Все новости категории

Общество
Вопрос участия НКО в предоставлении социальных услуг
За цивилизованное отношение людей к своей безопасности
РАЗУЙ ГЛАЗ!
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Статей за Март 2017 (141)
Статей за Февраль 2017 (302)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru