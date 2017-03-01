6 жертв аферистов за сутки



Будьте бдительны! В интернете орудуют мошенники!

Полиция настоятельно рекомендует гражданам воздержаться от перевода предоплаты за покупку товара в интернете и хранить в секрете конфиденциальные данные банковской карты.13 марта в дежурную часть отдела полиции № 7 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» поступило сообщение от 21-летней девушки. Иркутянка сообщила, что её обманули аферисты в социальной сети «Инстаграм». На просторах ресурса заявительница наткнулась на онлайн-магазин одежды и решила приобрести 2 пары кроссовок. Связавшись с продавцом, она перевела в качестве предоплаты более 7 тысяч рублей. В дальнейшем продавец перестал контактировать с иркутянкой и товар она так и не получила.«Племянник» жительницы села Николаевск Тайшетского района избил незнакомца на улице и попросил одолжить денег для освобождения от уголовной ответственности. 61-летняя пенсионерка передала курьеру 3 тысячи рублей, но только потом узнала, что её родственник никаких противоправных деяний не совершал.Помимо этого, четыре жительницы региона лишились накоплений на ресурсах «Авито.ру» и «Дром.ру». Жертвы имущественных преступлений с помощью этих сайтов искали работу, покупали одежду и продавали котят, но несмотря на разнообразие онлайн-операций, поводом для обращения в полицию выступило несанкционированное списание денежных средств с их счетов.