Женщина подозревается в убийстве супруга

По версии следствия, днем 12 марта супруги распивали спиртные напитки. В ходе застолья между ними возникла ссора, которая закончилась трагически. Женщина вооружилась ножом и нанесла супругу удар в область сердца. От полученного ранения мужчина скончался на месте преступления.Сейчас подозреваемая задержана, находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.