Женщина подозревается в убийстве супруга

12 марта в одном из домов по ул. Первомайская с. Карымск Куйтунского района было обнаружено тело 51-летнего мужчины с видимыми признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По версии следствия, днем 12 марта супруги распивали спиртные напитки. В ходе застолья между ними возникла ссора, которая закончилась трагически. Женщина вооружилась ножом и нанесла супругу удар в область сердца. От полученного ранения мужчина скончался на месте преступления.
Сейчас подозреваемая задержана, находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.