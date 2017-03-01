Директор уклонялся от уплаты налогов

По версии следствия, подозреваемый с целью уклонения от уплаты налогов отразил в бухгалтерском учёте предприятия финансово-хозяйственные отношения с организацией ООО «Базис Плюс», которое фактически никаких услуг для ООО «БайкалСибТрансЛес» не оказывало. Кроме того, ООО «БайкалСибТрансЛес» получило необоснованную налоговую выгоду от деятельности с взаимозависимой организацией ООО «Мультимат». Общая сумма неуплаченных налогов составила более 8 млн. рублей.