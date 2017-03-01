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Директор уклонялся от уплаты налогов


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Сегодня, 12:51
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Директор уклонялся от уплаты налогов

Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Иркутской области по материалам налоговой службы возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «БайкалСибТрансЛес», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершённое в крупном размере).

По версии следствия, подозреваемый с целью уклонения от уплаты налогов отразил в бухгалтерском учёте предприятия финансово-хозяйственные отношения с организацией ООО «Базис Плюс», которое фактически никаких услуг для ООО «БайкалСибТрансЛес» не оказывало. Кроме того, ООО «БайкалСибТрансЛес» получило необоснованную налоговую выгоду от деятельности с взаимозависимой организацией ООО «Мультимат». Общая сумма неуплаченных налогов составила более 8 млн. рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СКР по Иркутской области
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