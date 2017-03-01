Каждый шестой

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Каждый год из 26 учреждений системы ГУФСИН области освобождается около четырех тысяч человек. Треть из них остаётся на нашей земле.- пояснил Андрей Калищук.Почти каждое четвертое преступление в Иркутской области совершается в состоянии алкогольного опьянения.