Каждый шестой житель нашего региона (около 370 тысяч человек) хотя бы раз в жизни привлекался к уголовной ответственности. Об этом сообщил Андрей КАЛИЩУК, начальник ГУ МВД России по Иркутской области, на сессии Законодательного собрания.
Каждый год из 26 учреждений системы ГУФСИН области освобождается около четырех тысяч человек. Треть из них остаётся на нашей земле.
- Социально-возрастной срез типичного преступника показывает, что в основном это мужчина в возрасте до 30 лет, имеющий криминальный опыт, среднее либо среднее специальное образование, занимающийся неквалифицированным трудом либо безработный, - пояснил Андрей Калищук.
Почти каждое четвертое преступление в Иркутской области совершается в состоянии алкогольного опьянения.