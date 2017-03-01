Растет число пожаров в Прибайкалье

В городе Зиме в частном доме, на собственной кровати, жертвой непотушенной сигареты стал 54-летний мужчина. Ещё один человек, 68-летний житель города Свирска, едва не погиб в своей квартире, пытаясь согреть помещение электрической плиткой вместо обогревателя. Пенсионер получил отравление угарным газом, его сосед сверху был спасён пожарными через задымлённый подъезд. Два жилых дома с надворными постройками горели в садоводстве «Чистый» из-за короткого замыкания.Почти половина пожаров – 6 из 13 – возникли по электротехнической причине. Возгораний по таким причинам, как короткое замыкание, неосторожное обращение с огнём, нарушение правил пожарной безопасности, можно избежать, - объясняют гражданам государственные инспекторы по пожарному надзору. 733 человека вышли в прошлые выходные в рейды по жилому сектору. Сотрудники надзорной деятельности, федеральной противопожарной службы, представители органов местного самоуправления, работники управляющих компаний и социальной защиты, волонтёры и добровольцы провели 1945 подворовых обходов и 8 сходов граждан. Мерам пожарной безопасности в жилом секторе проинструктировано 3267 человек, распространено 4457 памяток на противопожарную тематику.Совместно с сотрудниками полиции и органами социальной защиты населения проведено 65 совместных рейдов, обследовано 64 места проживания неблагополучных семей и 47 мест проживания социально незащищенных слоев населения.