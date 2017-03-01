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Лесных воров поймали на месте преступления


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Вчера, 11:49
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Сотрудники специализированной группы по декриминализации лесной отрасли Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» пресекли незаконную деятельность группы «черных лесорубов» в районе Хомутовского лесничества.

В ходе рейдовых мероприятий сотрудники полиции с поличным задержали двух иркутян и жителя деревни Ширяева Иркутского района в возрасте от 25 до 30 лет, которые, не имея разрешительных документов, спилили деревья объемом свыше 80 кубических метров.

На месте вырубки оперативники обнаружили и изъяли тяжелую технику, внедорожник на котором передвигались злоумышленники, бензопилу.

В результате совершения незаконной рубки лесному фонду был причинен материальный ущерб на сумму свыше 900 тысяч рублей. По признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере), следственными органами МУ МВД России «Иркутское» возбуждено уголовное дело.


Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
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