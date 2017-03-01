Лесных воров поймали на месте преступления

Сотрудники специализированной группы по декриминализации лесной отрасли Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» пресекли незаконную деятельность группы «черных лесорубов» в районе Хомутовского лесничества.



В ходе рейдовых мероприятий сотрудники полиции с поличным задержали двух иркутян и жителя деревни Ширяева Иркутского района в возрасте от 25 до 30 лет, которые, не имея разрешительных документов, спилили деревья объемом свыше 80 кубических метров.



На месте вырубки оперативники обнаружили и изъяли тяжелую технику, внедорожник на котором передвигались злоумышленники, бензопилу.



В результате совершения незаконной рубки лесному фонду был причинен материальный ущерб на сумму свыше 900 тысяч рублей. По признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере), следственными органами МУ МВД России «Иркутское» возбуждено уголовное дело.





Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области