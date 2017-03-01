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Сиделка -воровка


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Вчера, 12:02
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Нанимая сиделку, ангарчанка и не предполагала, что в квартире начнут пропадать золотые украшения: браслет, цепочка, кольца, серьги.
В ходе следствия было установлено, что в период с сентября по октябрь 2016 г., сиделка совершила шесть краж. Общий ущерб составил 37 тысяч 800 рублей.
В судебном заседании обвиняемая в содеянном раскаялась, вернула часть похищенного имущества.
Приговором суда она признана виновной в совершении серии краж.
С учетом смягчающих наказанием обстоятельств ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.
Приговор вступил в законную силу.
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