Запишите телефон соседей

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Вчера, 10:52
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В прошлый четверг в нашем подъезде случился пожар. Настоящий. До беды, грозящей всему дому, оставалось полшага. Мы, журналисты, чуть не в каждом номере пишем о разных городских ЧП. Но когда это касается лично тебя, всё приобретает совсем другой смысл. Не зря же народ придумал поговорку про рубашку, что ближе к телу. В одночасье лишиться всего имущества – перспективка еще та.

Четверг, 15.50. Время, когда все работающие на службе. Один из жильцов, чудом задержавшийся на обеде, выходит из квартиры и сразу понимает: беда. Весь подъезд задымлён и наполнен запахом гари. Мужчина пробегает по подъезду с криком: «Пожар!» Навстречу ему по лестнице спускается растерянный сосед с этажа выше, в чьей квартире и случилось возгорание.

Позже выяснилось: сосед поставил на газовую печь что-то разогреть и прилёг, не заметил, как задремал. С его слов, масло в сковороде вспыхнуло и перекинулось на резиновый шланг, ведущий к газовой трубе. Понимая, чем это грозит, хозяин попытался перекрыть вентиль подачи газа, который запрятан глубоко под гарнитур, но его остановил огонь, полыхающий уже во всей кухне. С ожогами на руках и ногах хозяин выбежал в подъезд за помощью. А в квартире начали плавиться пластиковые панели, выделяя удушливый чад, загорелись шланги подачи воды, а в довершение всего кухню стала заливать горячая вода.

Сосед со второго этажа вызвал пожарных. (Напомним, номер экстренных служб – 112, добавочный 1 – пожарные. Заставить детей выучить как «Отче наш»!) А пока пожарный наряд ехал, распахнул окна в подъезде, бегом спустился во двор, чтобы освободить пожарным машинам проезд (он у нас маленький, как во всех старых кварталах). Отогнал подальше от дома свою машину и открыл двери в подъезд, сняв защиту домофона, чтобы пожарные не тратили драгоценные минуты.

Оксана ТИХАЯ

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