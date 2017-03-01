Сиделка -воровка

Нанимая сиделку, ангарчанка и не предполагала, что в квартире начнут пропадать золотые украшения: браслет, цепочка, кольца, серьги.

В ходе следствия было установлено, что в период с сентября по октябрь 2016 г., сиделка совершила шесть краж. Общий ущерб составил 37 тысяч 800 рублей.

В судебном заседании обвиняемая в содеянном раскаялась, вернула часть похищенного имущества.

Приговором суда она признана виновной в совершении серии краж.

С учетом смягчающих наказанием обстоятельств ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Приговор вступил в законную силу.