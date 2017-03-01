Пенсионерка торговала смертью

Полиция Иркутской области напоминает гражданам о том, что на территории региона проводится Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» . В рамках указанных мероприятий любой гражданин может обратиться по телефону доверия – 8-800-3500-095 либо телефон доверия ГУ МВД России по Иркутской области 8 (3952) 216888 или 02 – и сообщить о реализации запрещённых веществ. Кроме того, граждане могут получить квалифицированную юридическую и психологическую помощь.



Накануне в ходе оперативных мероприятий, проведённых на территории посёлка Прибрежного в Братском районе, сотрудники полиции задержали 59-летнюю местную жительницу, подозреваемую в сбыте героина. При проведении обыска в доме пенсионерки было обнаружено и изъято более трёх десятков бумажных свёртков, предположительно, с наркотическим средством внутри. Содержимое свёртков направлено на криминалистическую экспертизу.По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228.1 «Незаконный сбыт наркотических средств», следственным отделом Следственного управления МУ МВД «Братское» возбуждено уголовное дело. За совершение противоправного деяния такой категории наступает ответственность в виде лишения свободы на срок до 8 лет.В суд направлено ходатайство об аресте подозреваемой.