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Пенсионерка торговала смертью


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Сегодня, 11:56
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Пенсионерка торговала смертью

Сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков межмуниципального управления МВД России «Братское» пресекли канал сбыта наркотических средств.

Накануне в ходе оперативных мероприятий, проведённых на территории посёлка Прибрежного в Братском районе, сотрудники полиции задержали 59-летнюю местную жительницу, подозреваемую в сбыте героина. При проведении обыска в доме пенсионерки было обнаружено и изъято более трёх десятков бумажных свёртков, предположительно, с наркотическим средством внутри. Содержимое свёртков направлено на криминалистическую экспертизу.

По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228.1 «Незаконный сбыт наркотических средств», следственным отделом Следственного управления МУ МВД «Братское» возбуждено уголовное дело. За совершение противоправного деяния такой категории наступает ответственность в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

В суд направлено ходатайство об аресте подозреваемой.

Полиция Иркутской области напоминает гражданам о том, что на территории региона проводится Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». В рамках указанных мероприятий любой гражданин может обратиться по телефону доверия – 8-800-3500-095 либо телефон доверия ГУ МВД России по Иркутской области 8 (3952) 216888 или 02 – и сообщить о реализации запрещённых веществ. Кроме того, граждане могут получить квалифицированную юридическую и психологическую помощь.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области (г. Братск)
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