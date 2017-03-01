По кровавым следам

Награда ждёт героя

Игорь КАРИН

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К приезду полицейских пострадавшего уже увезла «скорая помощь». Однако остался кровавый след, который уводил в глубь квартала. По нему сотрудники ППС дошли до квартиры, где находился ее сильно пьяный хозяин. По обстановке было ясно, что сначала была пьянка, а потом пролилась кровь. До протрезвления мужчину увезли в полицию.Когда хозяин квартиры пришел в себя, установили его личность. Ангарчанин, 1965 года рождения. Несудим. Судя по его показаниям, во время пьянки он поссорился со знакомым, 1963 года рождения, и нанес ему удар ножом. Гость сумел выскочить из квартиры и бежал сколько хватило сил. Позже медики установили, что, кроме ножевого ранения, в тот день в гостях он получил закрытую черепно-мозговую травму.Сейчас пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии. Хозяин квартиры сидит в ИВС. Против него возбуждено дело по статье 30 ч. 1 УК РФ («приготовление к преступлению и покушение на убийство»), а также по статье 105. ч. 1 («умышленное убийство», не доведенное, однако, до конца). Ответственность за подобное предусмотрена не менее 8 лет лишения свободы.