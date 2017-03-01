Надевайте чёрные очки

Во вторник, 21 марта, на улице Енисейской попала под колеса 13-летняя девочка. Авария произошла в восемь часов утра рядом с гимназией № 1. Пострадавшая учится в 6 классе этой гимназии. «Скорая помощь» привезла ее в больницу с диагнозом ушиб левого бедра и подозрением на сотрясение головного мозга. За рулем сбившего ее автомобиля «Хендай» находилась беременная женщина. В салоне были двое ее детей.
Причиной ДТП женщина назвала ослепившее ее солнце. И это уже не первое подобное заявление за последние несколько дней.
По данным ГИБДД, предварительно в совершении ДТП усматривается вина водителя.