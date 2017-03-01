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Надевайте чёрные очки


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Вчера, 12:37
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Во вторник, 21 марта, на улице Енисейской попала под колеса 13-летняя девочка. Авария произошла в восемь часов утра рядом с гимназией № 1. Пострадавшая учится в 6 классе этой гимназии. «Скорая помощь» привезла ее в больницу с диагнозом ушиб левого бедра и подозрением на сотрясение головного мозга. За рулем сбившего ее автомобиля «Хендай» находилась беременная женщина. В салоне были двое ее детей.

Причиной ДТП женщина назвала ослепившее ее солнце. И это уже не первое подобное заявление за последние несколько дней.

По данным ГИБДД, предварительно в совершении ДТП усматривается вина водителя.

Артур ШОСТАК
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