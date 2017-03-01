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Поймал хулигана


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Вчера, 12:39
 Количество просмотров: 53
    

В социальных сетях появился ролик, на котором видно, как 20 марта ангарчанин помогает сотрудникам полиции задержать правонарушителя.

Съемка видеорегистратора показывает, как на перекрестке Ленинградского проспекта и улицы Красной, от полицейских убегает мужчина. Водитель перекрыл ему машиной дорогу. Бегуна задержали сотрудники патрульно-постовой службы.

По сведениям, которые стали известны нашей редакции, от полицейских убегал пьяный хулиган. Игорь ГАЗИНСКИЙ, заместитель начальника УМВД России по Ангарску, прокомментировал:

- Не важно, какое правонарушение совершено. Главное, что в городе есть неравнодушные люди. Мы постоянно проводим награждения за проявление гражданского долга.

Артур ШОСТАК
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