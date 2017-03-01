Поймал хулигана

Артур ШОСТАК

Съемка видеорегистратора показывает, как на перекрестке Ленинградского проспекта и улицы Красной, от полицейских убегает мужчина. Водитель перекрыл ему машиной дорогу. Бегуна задержали сотрудники патрульно-постовой службы.По сведениям, которые стали известны нашей редакции, от полицейских убегал пьяный хулиган. Игорь ГАЗИНСКИЙ, заместитель начальника УМВД России по Ангарску, прокомментировал: