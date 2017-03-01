Поймал хулигана

В социальных сетях появился ролик, на котором видно, как 20 марта ангарчанин помогает сотрудникам полиции задержать правонарушителя.
Съемка видеорегистратора показывает, как на перекрестке Ленинградского проспекта и улицы Красной, от полицейских убегает мужчина. Водитель перекрыл ему машиной дорогу. Бегуна задержали сотрудники патрульно-постовой службы.
По сведениям, которые стали известны нашей редакции, от полицейских убегал пьяный хулиган. Игорь ГАЗИНСКИЙ, заместитель начальника УМВД России по Ангарску, прокомментировал:- Не важно, какое правонарушение совершено. Главное, что в городе есть неравнодушные люди. Мы постоянно проводим награждения за проявление гражданского долга.
Артур ШОСТАК