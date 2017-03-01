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ЧП на перекрёстке


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Вчера, 12:48
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В воскресенье, 19 марта, на перекрестке улиц Файзулина и Театральной произошла авария, в которой пострадал четырехмесячный ребенок.

Старший инспектор по пропаганде ГИБДД Валерий КИРИЛЛОВ рассказал нашей газете, что происшествие случилось в пять часов вечера.

Проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый свет переходила семья. Мужчина и женщина катили перед собой коляску с младенцем. Неожиданно в них врезается «Тойота-Витц», за рулем которой находилась 38-летняя женщина.

В результате удара пострадали двое. Отец ребенка с ушибами и ссадинами ног, получив на месте медицинскую помощь, от госпитализации отказался. Младенца увезли в детскую больницу с диагнозом сотрясение головного мозга.

Женщина-водитель, стаж за рулем у которой не менее четырех лет, сослалась на слишком яркий солнечный свет, из-за которого она не увидела семью на «зебре». По словам очевидцев, машина двигалась на небольшой скорости и выехала на переход не перпендикулярно, а по касательной. Поэтому удар пришелся в лобовую часть коляски.

Артур ШОСТАК

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