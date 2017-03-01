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Сошли с рельсов


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Вчера, 16:21
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Как «Ангарский трамвай» оказался в должниках у а/к 1948

По «Ангарскому трамваю» новости печальные. Арбитражный суд Иркутской области обязал это дышащее еле-еле муниципальное предприятие заплатить немалые суммы за аренду автобусов и гаража. Какие автобусы? Кому платить? Все по порядку.

Сошли с рельсов
По данным КСП, «Ангарский трамвай» завышал себестоимость перевозок для получения дополнительных средств из бюджета.
Фото Николая СТЕРНИНА


«Ангарский трамвай», который годами не в состоянии отремонтировать вагоны и организовать надлежащий график их движения, в прошлом году взялся за… автобусные перевозки по маршрутам: № 1 «Цементный-Студенческая», № 5 «Автостанция-Юго-Восточный» (с 21 января до 20 июля 2016 года с формулировкой «на период организации и проведения конкурса), № 105 «Ангарск-Савватеевка» (с 18 января до 17 июля 2016 года без конкурса, с формулировкой «на период организации и его проведения»). Автобусы «Ангарский трамвай» брал в аренду у а/к 1948, но заплатить не смог.

30 января 2017 года Арбитражный суд Иркутской области вынес решение по иску ОАО «Автоколонна 1948» к МУП «Ангарский трамвай» о взыскании 525000 рублей по договорам аренды автобусов и госпошлины - 6388 рублей. Договоры аренды на семь транспортных средств были заключены в январе, феврале и марте 2016 года - по 75 000 рублей за один автобус в месяц. 31 января 2017 года было принято еще одно решение по иску ОАО «Автоколонна 1948» к МУП «Ангарский трамвай» о взыскании 172 075 рублей - долга по договору аренды нежилого помещения (гаражи для арендованных автобусов) за январь, февраль и март 2016 года и госпошлины - 6162 рубля. 23 января 2017 года - третье решение. Теперь уже по исковому заявлению ОАО «Пригород» о взыскании с МУП «Ангарский трамвай» 998 942 рублей - долга по арендной плате транспортных средств (за каждый автобус по 90 000-98 000 рублей). Итого 1 миллион 708 тысяч 567 рублей.

Интересно, что отзыв на исковое заявление «Ангарский трамвай» в суд не представил, требования не оспорил, своих представителей в арбитражный суд не направил. Так поступают, когда не хотят защищать свои интересы. Почему?

За комментариями мы обратились к В.В. ШУНОВОЙ, начальнику управления по капитальному строительству, ЖКХ, транспорту и связи администрации АГО. Василина Витальевна ответила, что мы обратились не по адресу: ответчик - МУП «Ангарский трамвай», все вопросы к нему! К кому к нему? Если директора в этом МУПе менялись чаще, чем продавцы в ларьках. Предприятие муниципальное, ответственность за его работу (в том числе и за долги) несет администрация АГО. Она же эту работу и организует. Так, постановлением администрации АГО от 9 декабря 2015 года № 1870-па был утвержден реестр маршрутов регулярных пассажирских перевозок на территории АГО, где «единицу» и «пятерку» обслуживало ООО «ГорАвто», постановлением от 28 марта 2016 года № 630-па маршруты № 1 и 5 отданы МУП «Ангарский трамвай». Перевозчикам они были невыгодны, а МУПу, который со своими делами разобраться не в состоянии, – самое то. На что рассчитывали чиновники, обязав «Ангарский трамвай» заниматься убыточными автобусными маршрутами?

Ответить на этот вопрос поможет отчет контрольно-счетной палаты АГО от 11 июля 2016 года по получению и использованию субсидий «Ангарским трамваем».

Ольга КРАСНОВА

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