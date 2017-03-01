Выявили случай африканской чумы свиней В Иркутской области

В ветеринарную службу обратился владелец хозяйства, где произошел падеж животных.— говорится на сайте правительства.Как рассказал « Интерфаксу » первый заместитель мэра Иркутского района Григорий Пур, на территории, где зафиксирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС), организованы подворовые обходы населения для определения точного количества подлежащих уничтожению животных.— уточнил Пур.По его словам, в карантинной зоне нет крупных хозяйств, там находятся только частные подворья.