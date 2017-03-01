Выявили случай африканской чумы свиней В Иркутской области

Ветеринарная служба Приангарья зафиксировала гибель около 40 свиней в частном хозяйстве под Иркутском, предположительно, от вируса африканской чумы свиней (АЧС). В Иркутском районе введен карантин. Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Левченко», сообщается на официальном портале области.
В ветеринарную службу обратился владелец хозяйства, где произошел падеж животных.
«Отобранные специалистами ветеринарной службы на месте гибели животных пробы были исследованы в Иркутской межобластной ветеринарной лаборатории, подведомственной Россельхознадзору. Помимо токсикологических исследований были проведены анализы на АЧС, которые дали положительные результаты»,
— говорится на сайте правительства.
Как рассказал « Интерфаксу » первый заместитель мэра Иркутского района Григорий Пур, на территории, где зафиксирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС), организованы подворовые обходы населения для определения точного количества подлежащих уничтожению животных.«Начали подворовые подходы, чтобы определить точную цифру, расчетная — около 700 голов скота. В 5-километровую карантинную зону вокруг очага заражения, где подлежит уничтожению все поголовье свиней, попали поселки Хомутово, Куда, Тальянка, Позняково, Западный»,
— уточнил Пур.
По его словам, в карантинной зоне нет крупных хозяйств, там находятся только частные подворья. irkutsk.bezformata.ru