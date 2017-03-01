Раскрыто убийство, совершенное 15 лет назад в Нижнеудинске

Следователи СКР совместно с сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по Нижнеудинскому району раскрыли убийство мужчины, совершенное 15 лет назад в условиях неочевидности.
В апреле 2002 года поступило сообщение о том, что у дома №12 по улице Чайковского в городе Нижнеудинске обнаружено тело 27-летнего местного жителя со следами насильственной смерти. Тогда сотрудники правоохранительных органов провели комплекс оперативных и следственных мероприятий, проверили контингент из числа ранее судимых граждан, проживающих в городе и близлежащих районах. Было опрошено несколько десятков человек, отработаны связи погибшего, однако установить по горячим следам личность преступника не удалось.
Все это время розыск подозреваемого не прекращался и в результате накануне он был установлен и задержан. Им оказался 35-летний ранее судимый местный житель. Следователям СКР он пояснил, что на почве внезапно возникшей ссоры нанес потерпевшему множественные ножевые ранения, от которых он скончался.В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Расследование уголовного дела (ч. 1 ст. 105 УК РФ) продолжается.СУ СКР по Иркутской области