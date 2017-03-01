.
,

Раскрыто убийство, совершенное 15 лет назад в Нижнеудинске


0

Сегодня, 12:13
 Количество просмотров: 62
    

Раскрыто убийство, совершенное 15 лет назад в Нижнеудинске

Следователи СКР совместно с сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по Нижнеудинскому району раскрыли убийство мужчины, совершенное 15 лет назад в условиях неочевидности.

В апреле 2002 года поступило сообщение о том, что у дома №12 по улице Чайковского в городе Нижнеудинске обнаружено тело 27-летнего местного жителя со следами насильственной смерти. Тогда сотрудники правоохранительных органов провели комплекс оперативных и следственных мероприятий, проверили контингент из числа ранее судимых граждан, проживающих в городе и близлежащих районах. Было опрошено несколько десятков человек, отработаны связи погибшего, однако установить по горячим следам личность преступника не удалось.

Все это время розыск подозреваемого не прекращался и в результате накануне он был установлен и задержан. Им оказался 35-летний ранее судимый местный житель. Следователям СКР он пояснил, что на почве внезапно возникшей ссоры нанес потерпевшему множественные ножевые ранения, от которых он скончался.

В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Расследование уголовного дела (ч. 1 ст. 105 УК РФ) продолжается.

СУ СКР по Иркутской области
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Авария с коляской в Ангарске
Грабитель с электрошокером
Разбойное нападение на ювелирный салон
Все новости категории

Спортивные новости
Чемпион Иркутской области по бильярду
Спортсменка Приангарья выиграла Кубок России по кроссу
Бойцы не сдаются
Все новости категории

Реклама

Происшествия
Раскрыто убийство, совершенное 15 лет назад в Нижнеудинске
Выявили случай африканской чумы свиней В Иркутской области
Сошли с рельсов
Все новости категории

Общество
1 млн 200 тысяч рублей выплатил должник по алиментам что бы улететь на Кубу
Митинг против коррупции
В Ангарске прошел День памяти сотрудников силовых ведомств, погибших при исполнении служебного долга
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЕ ЗА 360 р.
на 6-ть МЕСЯЦЕВ,
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Статей за Март 2017 (306)
Статей за Февраль 2017 (302)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru