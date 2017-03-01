Раскрыто убийство, совершенное 15 лет назад в Нижнеудинске

В апреле 2002 года поступило сообщение о том, что у дома №12 по улице Чайковского в городе Нижнеудинске обнаружено тело 27-летнего местного жителя со следами насильственной смерти. Тогда сотрудники правоохранительных органов провели комплекс оперативных и следственных мероприятий, проверили контингент из числа ранее судимых граждан, проживающих в городе и близлежащих районах. Было опрошено несколько десятков человек, отработаны связи погибшего, однако установить по горячим следам личность преступника не удалось.Все это время розыск подозреваемого не прекращался и в результате накануне он был установлен и задержан. Им оказался 35-летний ранее судимый местный житель. Следователям СКР он пояснил, что на почве внезапно возникшей ссоры нанес потерпевшему множественные ножевые ранения, от которых он скончался.