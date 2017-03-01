В Ангарске сотрудник ИК брал взятки

Следственным отделом по г. Ангарск СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении инспектора отдела безопасности ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Иркутской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом).
По версии следствия, 23 марта инспектор группы надзора отдела безопасности, находясь на рабочем месте в комнате передач ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Иркутской области за денежное вознаграждение в сумме 15 000 рублей принял передачу с наркотическими средствами и другими запрещенными предметами для осужденного.
Сотрудник исправительной колонии должен был зарегистрировать данную передачу в журнале и доложить о нарушении вышестоящему руководству, однако этого не сделал.
Преступление было выявлено сотрудниками собственной безопасности ГУФСИН.
Сейчас следователи СКР работают с подозреваемым. Проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.
Источник: СУ СКР по Иркутской области