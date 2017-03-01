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Еще шестьдесят преступлений «ангарского маньяка» Михаила Попкова


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Вчера, 11:57
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Еще шестьдесят преступлений «ангарского маньяка» Михаила Попкова

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области предъявлено окончательное обвинение Михаилу Попкову в совершении 60 эпизодов преступлений, предусмотренных пп. «е», «з» ст. 102 УК РСФСР, пп. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

По данным следствия, Попков совершил на территории Иркутской области (в городе Иркутске и Иркутском районе, в городе Ангарске и Ангарском районе, в городе Усолье-Сибирском и Усольском районе) за 20 лет не менее 84 убийств. Возраст потерпевших – женщин, убитых им, варьируется от 16 до 40 лет. При этом их социальный статус и положение в обществе были абсолютно разными.

За совершение 22 убийств и 2 покушений на убийства женщин в январе 2015 года Иркутским областным судом Попков осужден к пожизненному лишению свободы.

Вместе с тем работа по изобличению его преступной деятельности продолжалась, и следователям СУ СК России по Иркутской области удалось раскрыть совершение им еще 60 эпизодов преступлений.

В ходе следствия проведена тщательная аналитическая работа по аналогичным преступлениям прошлых лет, в рамках которой изучено более 350 уголовных дел и материалов проверок. По результатам изучения произведена выборка преступлений, имеющих почерк, присущий Попкову, после чего следователями СКР подготовлена тактика производства следственных действий с обвиняемым, в рамках которой установлен необходимый психологический контакт, благодаря которому он дал признательные показания. Установлен истинный мотив преступной деятельности Попкова, а также обстоятельства, способствующие формированию в его личности серийного маньяка-убийцы, орудовавшего на территории области в течение 20 лет.

Целенаправленная работа следствия по раскрытию серий преступлений «ангарского маньяка» позволила собрать неопровержимые доказательства виновности Попкова. В рамках расследования следователями установлены прямые очевидцы и свидетели преступной деятельности Попкова, обнаружены и изъяты орудия преступлений (топоры, отвертки, ножи), а также личные вещи потерпевших. Допрошено более 900 свидетелей, произведено более 100 проверок показаний свидетелей на месте, с применением системы скрытых координат произведена эксгумация 20 тел потерпевших, назначено и проведено более 200 судебных экспертиз.

Следователями СКР произведены дополнительные осмотры мест происшествий, в том числе в труднодоступной местности – лесных массивах, водоемах, болотистой местности, с привлечением и применением тяжелой спецтехники – экскаваторов, тракторов и привлечением водолазов, а также специалистов различного рода.

В рамках производства осмотров мест происшествий обнаружены места захоронения - сокрытия тел потерпевших с давностью в 15-20 лет, фрагменты костных останков жертв, их личные вещи, орудия преступлений, а также предметы и объекты, на которые в своих показаниях указывал обвиняемый Попков.

Обстоятельства совершенных Попковым преступлений, способы и мотивы убийств, вид орудий преступлений, количество и характер причиненных телесных повреждений, поведение Попкова до, во время и после совершенных преступлений вызывали сомнения в его психической полноценности, в связи с чем в рамках уголовного дела были назначены и проведены психолого-психиатрические экспертизы, в том числе в ФГБУ «Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского» Министерства здравоохранения России. Согласно выводам экспертов, Попков хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики не страдал и не страдает. В период, относящийся к инкриминируемым деяниям, у Попкова не было какого-либо временного психического расстройства, которое могло бы его лишать возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. На момент проведения экспертизы Попков также мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Эксперт-сексолог пришел к выводу, что у Попкова обнаруживается гомицидомания с садистскими элементами.

Объем уголовного дела составляет более 300 томов.

В ближайшее время обвиняемый и его адвокат начнут знакомиться с материалами уголовного дела. После полного ознакомления уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

СУ СКР по Иркутской области
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