ДТП в Ангарске с участием двух девочек

В минувшее воскресенье около 11 часов в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Ленина и Московская в Ангарске автомобиль «Рено-Логан» сбил двух девочек 8 и 6 лет.Приехавшие на место происшествия врачи скорой помощи констатировали у одной из девочек закрытую черепно-мозговую травму и ушиб. Она госпитализирована.Приступив к проверке инцидента, сотрудники ГИБДД изучили запись видеорегистратора. На ней отчётливо видно, как водитель иномарки, двигаясь по левой полосе на зеленый сигнал светофора, приближается к перекрестку и останавливается перед ним. Дальнейшее движение ему ограничивает затор, образовавшийся на перекрестке. В этот момент две девочки увидев, что автомашина остановилась, начинают перебегать проезжую часть на красный сигнал светофора и оказываются под колесами другой иномарки.По факту ДТП проводится тщательная проверка, по результатам которой будет принято правовое решение, в том числе и в отношении законных представителей несовершеннолетних.С наступлением весенних школьных каникул возрастает вероятность возникновения подобных ситуаций с детьми на дорогах. В связи с этим ГИБДД Ангарского городского округа обращается к родителям школьников: побеседуйте с вашими детьми на тему безопасности дорожного движения, выработайте безопасные маршруты их передвижения на тренировку, на занятия кружка и т.д. Помните, беду легче предотвратить, чем пожинать плоды необдуманного поведения ребёнка на дороге.