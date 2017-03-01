Пришла чума

Игорь КАРИН

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По данным специалистов Россельхознадзора, причиной стала африканская чума, бактерии содержались в корме, которым хозяин подворья кормил свиней. Сейчас следственный комитет выясняет место, где его приобретали.Деревня Куда находится в Хомутовском муниципальном образовании. Есть ли опасность распространения чумы?На наш вопрос ответил директор МКУ «Служба решения вопросов ГО и ЧС» АГО Алексей ФИЛАТОВ:Про африканскую чуму у животных известно, что человеку она не передается. По словам специалистов Россельхознадзора, это вообще первый случай, когда в нашем регионе появились животные, зараженные таким вирусом.