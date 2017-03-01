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Пришла чума


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Вчера, 12:59
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С 21 по 24 марта в деревне Куда Иркутского района, произошел падеж 40 свиней. Животные содержались в частном фермерском хозяйстве в 5 километрах от деревни.

По данным специалистов Россельхознадзора, причиной стала африканская чума, бактерии содержались в корме, которым хозяин подворья кормил свиней. Сейчас следственный комитет выясняет место, где его приобретали.

Деревня Куда находится в Хомутовском муниципальном образовании. Есть ли опасность распространения чумы?

На наш вопрос ответил директор МКУ «Служба решения вопросов ГО и ЧС» АГО Алексей ФИЛАТОВ:

- Нашему городу никакой опасности происшествие в соседнем районе не несет. По крайней мере режим ЧС у нас не вводили, а вот в Иркутском районе он введен. К тому же в нашем районе нет фермерских хозяйств, где массово разводят свиней.

Про африканскую чуму у животных известно, что человеку она не передается. По словам специалистов Россельхознадзора, это вообще первый случай, когда в нашем регионе появились животные, зараженные таким вирусом.

Игорь КАРИН

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