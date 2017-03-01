Ангарчанин украл телевизор и сдал в ломбард

В связи со скорым наступлением дачного сезона полицейские Ангарска призывают граждан позаботиться о своем имуществе и обезопасить квартиры от постороннего проникновения.



Обратившийся в полицию 35-летний ангарчанин сообщил, что, вернувшись домой с работы,Все вещи в квартире были на своих местах. На окнах и дверях никаких следов взлома он не заметил. Но телеприёмник стоимостью более 20 тысяч рублей исчез.На место происшествия немедленно выехали сотрудники полиции. Они убедились в том, что злоумышленник проник в квартиру, подобрав ключ к замку входной двери.В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось задержать 46-летнего местного жителя, неоднократно судимого за имущественные преступления. Похищенный телевизор он успел сдать в ломбард. Тем не менее, полицейские изъяли имущество и возвратили его владельцу.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «кража», которая предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.В настоящее время задержанный дает признательные показания. Уже установлена его причастность к другому аналогичному преступлению.