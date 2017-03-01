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Ангарчанин украл телевизор и сдал в ломбард


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Сегодня, 12:43
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Ангарчанин украл телевизор и сдал в ломбард

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Ангарскому городскому округу раскрыли кражу бытовой техники из квартиры местного жителя.

Обратившийся в полицию 35-летний ангарчанин сообщил, что, вернувшись домой с работы, не обнаружил на привычном месте телевизор. Все вещи в квартире были на своих местах. На окнах и дверях никаких следов взлома он не заметил. Но телеприёмник стоимостью более 20 тысяч рублей исчез.

На место происшествия немедленно выехали сотрудники полиции. Они убедились в том, что злоумышленник проник в квартиру, подобрав ключ к замку входной двери.

В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось задержать 46-летнего местного жителя, неоднократно судимого за имущественные преступления. Похищенный телевизор он успел сдать в ломбард. Тем не менее, полицейские изъяли имущество и возвратили его владельцу.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «кража», которая предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В настоящее время задержанный дает признательные показания. Уже установлена его причастность к другому аналогичному преступлению.

В связи со скорым наступлением дачного сезона полицейские Ангарска призывают граждан позаботиться о своем имуществе и обезопасить квартиры от постороннего проникновения.

Пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу
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