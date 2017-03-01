Наркопритон рядом с маленькими детьми

Хозяйка этой квартиры, проживавшаяпопала в поле зрения сотрудников ОНК еще в начале года. Полицейские установили, что 31-летняя женщина, лишённая родительских прав на одного ребёнка, состоит на учете у нарколога. Тем не менее, на протяжении трёх месяцев она предоставляла свою квартиру людям, употребляющим одурманивающие средства, и получала от них вознаграждение в виде дозы наркотика. Антисанитарное состояние жилища, где рядом с маленькими детьми находили приют накрозависимые, шокировало даже опытных оперативников. Сейчас проблемой этой семьи занимаются инспекторы местного подразделения по делам несовершеннолетних.По факту притоносодержания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 УГоловного Кодекса Российской Федерации «организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств». Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.