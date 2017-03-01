Наркопритон рядом с маленькими детьми

По информации сотрудников отделения наркоконтроля межмуниципального отдела МВД России «Зиминский», наркопритон размещался в одной из секций многоквартирного дома.
Хозяйка этой квартиры, проживавшая с двумя малолетними детьми,
попала в поле зрения сотрудников ОНК еще в начале года. Полицейские установили, что 31-летняя женщина, лишённая родительских прав на одного ребёнка, состоит на учете у нарколога. Тем не менее, на протяжении трёх месяцев она предоставляла свою квартиру людям, употребляющим одурманивающие средства, и получала от них вознаграждение в виде дозы наркотика. Антисанитарное состояние жилища, где рядом с маленькими детьми находили приют накрозависимые, шокировало даже опытных оперативников. Сейчас проблемой этой семьи занимаются инспекторы местного подразделения по делам несовершеннолетних.
По факту притоносодержания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 УГоловного Кодекса Российской Федерации «организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств». Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.По информации межмуниципального отдела МВД России «Зиминский»