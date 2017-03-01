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В Куйтуне задержана группа нелегальных вырубщиков леса


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Сегодня, 13:59
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В Куйтуне задержана группа нелегальных вырубщиков леса

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области совместно со следователями ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области при поддержке бойцов СОБР Росгвардии пресекли криминальную деятельность организованной группы нелегальных вырубщиков леса в Куйтунском районе Приангарья.

В межмуниципальный отдел МВД России «Тулунский» полицейские доставили 14 человек. Следственными органами им вменяется совершение около десятка преступлений, квалифицируемых по статье 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений».

При проведении обысков по местам жительства задержанных оперативники и следователи обнаружили многочисленные бензопилы, автомобильную и тракторную технику, средства связи, денежные средства в размере 2 миллионов рублей, предположительно добытые преступным путём, а также документацию, подтверждающую противоправную деятельность фигурантов уголовного дела.

Из незаконного оборота изъято свыше 300 кубометров похищенного леса на сумму более миллиона рублей.

В результате дальнейших оперативно-разыскных мероприятий сыщики установили места сбыта краденной древесины и места её временного хранения.

По мнению следователей, группа действовала в течение длительного времени. Злоумышленники наладили каналы поставки леса, организовали его хранение и сбыт. Четверым организаторам нелегальной порубки по решению суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
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