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Грабила девочек


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Вчера, 16:33
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Совместная операция двух силовых подразделений помогла обезвредить молодую женщину, которая в течение месяца терроризировала малолетних ангарчанок.

С начала марта в дежурные части отделов полиции стали поступать заявления от родителей девочек 10-12 лет. В них они сообщали, что к девочкам на улице подходила взрослая незнакомка, заводила разговор и вдруг выдергивала у девочек из ушей золотые сережки. Всего за ней числились три эпизода. Сотрудниками уголовного розыска с помощью потерпевших был составлен фотопортрет. Параллельно с уголовным розыском расследование вела патрульно-постовая служба, поскольку преступления были совершены на улице.

В конце прошлой недели одним из экипажей ППС был задержан гражданин, который неожиданно дал показания, что ему известно место проживания преступницы. Данные сразу были переданы в уголовный розыск. По адресу была установлена засада, в итоге подозреваемая в грабеже была задержана.

Игорь КАРИН

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