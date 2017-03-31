Грабила девочек

Совместная операция двух силовых подразделений помогла обезвредить молодую женщину, которая в течение месяца терроризировала малолетних ангарчанок.
С начала марта в дежурные части отделов полиции стали поступать заявления от родителей девочек 10-12 лет. В них они сообщали, что к девочкам на улице подходила взрослая незнакомка, заводила разговор и вдруг выдергивала у девочек из ушей золотые сережки. Всего за ней числились три эпизода. Сотрудниками уголовного розыска с помощью потерпевших был составлен фотопортрет. Параллельно с уголовным розыском расследование вела патрульно-постовая служба, поскольку преступления были совершены на улице.
В конце прошлой недели одним из экипажей ППС был задержан гражданин, который неожиданно дал показания, что ему известно место проживания преступницы. Данные сразу были переданы в уголовный розыск. По адресу была установлена засада, в итоге подозреваемая в грабеже была задержана.
Игорь КАРИН
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