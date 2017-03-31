Грабила девочек

Игорь КАРИН

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С начала марта в дежурные части отделов полиции стали поступать заявления от родителей девочек 10-12 лет. В них они сообщали, что к девочкам на улице подходила взрослая незнакомка, заводила разговор и вдруг выдергивала у девочек из ушей золотые сережки. Всего за ней числились три эпизода. Сотрудниками уголовного розыска с помощью потерпевших был составлен фотопортрет. Параллельно с уголовным розыском расследование вела патрульно-постовая служба, поскольку преступления были совершены на улице.В конце прошлой недели одним из экипажей ППС был задержан гражданин, который неожиданно дал показания, что ему известно место проживания преступницы. Данные сразу были переданы в уголовный розыск. По адресу была установлена засада, в итоге подозреваемая в грабеже была задержана.