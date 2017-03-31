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Попала под машину


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Вчера, 16:35
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В воскресенье, 26 марта, в дорожной аварии пострадал ребенок. С начала года это уже пятый случай, когда под колеса машин попадают несовершеннолетние.

В 11 часов дня перекресток улиц Ленина и Московской переходили по пешеходному переходу две девочки. Как рассказал нашей газете старший инспектор по пропаганде ГИБДД Валерий КИРИЛЛОВ, это были сестры, 6 и 8 лет, которые в отсутствие матери, работавшей за городом, остались на попечении бабушки. Сестры хоть и выбрали безопасный переход, но не обратили внимания, что идут на красный свет.

52-летний водитель «Рено-Логан» двигался по улице Ленина. На перекрестке возник небольшой затор, и «Логан» притормозил. Сестры решили не упускать момент и проскочить улицу. Однако водитель «Логана», стоявший в правой полосе, в этот момент нажал на газ. Получилось так, что ни дети, ни он сам друг друга не заметили.

Игорь КАРИН

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