Попала под машину

Игорь КАРИН

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В 11 часов дня перекресток улиц Ленина и Московской переходили по пешеходному переходу две девочки. Как рассказал нашей газете старший инспектор по пропаганде ГИБДД Валерий КИРИЛЛОВ, это были сестры, 6 и 8 лет, которые в отсутствие матери, работавшей за городом, остались на попечении бабушки. Сестры хоть и выбрали безопасный переход, но не обратили внимания, что идут на красный свет.52-летний водитель «Рено-Логан» двигался по улице Ленина. На перекрестке возник небольшой затор, и «Логан» притормозил. Сестры решили не упускать момент и проскочить улицу. Однако водитель «Логана», стоявший в правой полосе, в этот момент нажал на газ. Получилось так, что ни дети, ни он сам друг друга не заметили.