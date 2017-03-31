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Попался с посылкой


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Вчера, 17:47
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Наркотики, алкоголь, телефоны и игральные карты пытался пронести заключённым сотрудник ангарской колонии.

За передачу незаконной посылки взял 15 тысяч рублей. До места назначения доставить не успел, взяли с поличным. Возбуждено сразу два уголовных дела - получение взятки и хранение наркотиков. Сейчас подозреваемый находится в следственном изоляторе. Ведётся расследование.

Происшествие случилось в исправительной колонии общего режима № 14. 33-летний мужчина занимал там должность инспектора, работал в системе ГУФСИН Иркутской области уже 9 лет. Как раз через его руки проходили все посылки и бандероли заключенным. До этого никогда в поле зрения сотрудников собственной безопасности не попадался. У него есть жена и маленький ребёнок.


Ольга КНЯЗЕВА

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