Попался с посылкой



Ольга КНЯЗЕВА

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За передачу незаконной посылки взял 15 тысяч рублей. До места назначения доставить не успел, взяли с поличным. Возбуждено сразу два уголовных дела - получение взятки и хранение наркотиков. Сейчас подозреваемый находится в следственном изоляторе. Ведётся расследование.Происшествие случилось в исправительной колонии общего режима № 14. 33-летний мужчина занимал там должность инспектора, работал в системе ГУФСИН Иркутской области уже 9 лет. Как раз через его руки проходили все посылки и бандероли заключенным. До этого никогда в поле зрения сотрудников собственной безопасности не попадался. У него есть жена и маленький ребёнок.