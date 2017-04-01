Откуда рыба?

Ольга КНЯЗЕВА

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Найти место массового помора рыбы нам так и не удалось – берег и сам водоём чистые. Начальник Ангарской станции по борьбе с болезнями животных Евгений НАЗАРЕНКО признался, что впервые слышит о такой проблеме.- Произойти могло, что угодно. Я помню случай в 90-х, тогда были сильные морозы и лёд намерз толще, чем обычно. И просто вытеснил рыбу из воды. Ей стало нечем дышать – ни проталины, ни проруби. А весной, когда лёд начал таять, весь берег был в мёртвых рыбах. Или могут быть болезни, паразиты. Выбросы с ТЭЦ в конце концов. Но чтобы утверждать, нужно знать наверняка. Нужно выезжать специалистам, делать забор проб воды. Только после этого можно будет судить о причинах.От пояснений на ТЭЦ-1, были ли какие-то выбросы, которые могли бы привести к падежу рыбы, отказались. Сослались на то, что прежде чем делать какие-либо выводы, необходимо во всем разобраться.