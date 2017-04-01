Карантин снят

Полина Графова

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можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Так, в карантинной зоне (сейчас она ограничена Иркутским районом, а не 100 километрами от места вспышки заболевания, деревни Куда) запрещено продавать свиней и свиные продукты (исключение составляет продукция промышленного изготовления), устраивать ярмарки и выставки. В пятикилометровой зоне ветеринары установили дезбарьер. Там всё поголовье свиней уничтожается. Фермерам, чьи хозяйства попали в эту карантинную зону, гарантирована компенсация в размере 150 рублей за килограмм живого веса свиньи.Специально для жителей региона управлением Россельхознадзора Иркутской области открыли «горячую линию», куда можно сообщить о нарушениях карантина, падеже свиней, несанкционированной продаже животных и мясной продукции. Нарушителям карантина и ветправил, виновным в распространении заболевания, грозит штраф до 120 тысяч рублей или даже лишение свободы до двух лет.