.
,

Карантин снят


0

Сегодня, 00:23
 Количество просмотров: 34
    

Ограничительные меры, которые были введены в области в связи со вспышкой африканской чумы свиней, с Ангарска сняты. Постановление об этом подписал губернатор Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО. Однако в Иркутском районе режим ЧС сохраняется.

Так, в карантинной зоне (сейчас она ограничена Иркутским районом, а не 100 километрами от места вспышки заболевания, деревни Куда) запрещено продавать свиней и свиные продукты (исключение составляет продукция промышленного изготовления), устраивать ярмарки и выставки. В пятикилометровой зоне ветеринары установили дезбарьер. Там всё поголовье свиней уничтожается. Фермерам, чьи хозяйства попали в эту карантинную зону, гарантирована компенсация в размере 150 рублей за килограмм живого веса свиньи.

Специально для жителей региона управлением Россельхознадзора Иркутской области открыли «горячую линию», куда можно сообщить о нарушениях карантина, падеже свиней, несанкционированной продаже животных и мясной продукции. Нарушителям карантина и ветправил, виновным в распространении заболевания, грозит штраф до 120 тысяч рублей или даже лишение свободы до двух лет.

Полина Графова

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Уроженец Оренбурга обманывал ангарчан
Авария с коляской в Ангарске
Грабитель с электрошокером
Все новости категории

Спортивные новости
Поедут в Сочи
Жарко на коврах
Время бросить дротик
Все новости категории

Реклама

Происшествия
Сбили на каникулах
Карантин снят
Откуда рыба?
Все новости категории

Общество
Фанера рулит
Это не молоко!
Проверьте грамотность
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЕ ЗА 360 р.
на 6-ть МЕСЯЦЕВ,
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Статей за Апрель 2017 (21)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (303)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru