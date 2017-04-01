Сбили на каникулах

Артур ШОСТАК

На единственной улице деревни Совхозная под колеса джипа «Тойота» попала 13-летняя велосипедистка. Девочка живет в Иркутске, приехала к бабушке на каникулы. Асфальтовых дорожек в деревне нет, и девочка выехала на проезжую часть, и тут со стороны Мегета появился джип. Удар пришелся в заднее колесо. «Скорая помощь» увезла ребенка с подозрением на перелом ноги. По словам старшего инспектора по пропаганде ГИБДД Валерия КИРИЛЛОВА, с учетом четверговского ДТП с начала года в авариях пострадали шесть детей (начиная с грудничкового возраста).