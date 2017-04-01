Вчера, ангарские пожарные спасли троих человек

- рассказал начальник караула пожарно-спасательной части № 10 Николай Чубарин.Прибывшие дознаватели МЧС и полицейские выяснили, что пожар произошел в комнате, расположенной на четвертом этаже, а соседи пояснили, что незадолго до возгорания слышали,а через 10 минут жильцов разбудили крики о пожаре. Предполагаемый виновник происшествия был задержан и доставлен в ближайшее отделение полиции, сейчас с ним работают следователи, которым предстоит выяснить причину случившегося.В результате пожара огнем были повреждены комната и вещи на площади 12 квадратных метров, закопчены коридоры на 4 и 5 этажах.Благодаря грамотным действиям жильцов общежития при эвакуации и своевременному сообщению в пожарную охрану удалось избежать трагических последствий.