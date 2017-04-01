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Вчера, ангарские пожарные спасли троих человек


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Сегодня, 13:13
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Вчера, ангарские пожарные спасли троих человек

Вчера в четвертом часу утра на пульт пожарной охраны города Ангарска Иркутской области поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном доме. На момент прибытия первых пожарных подразделений сильный дым и языки пламени вырывались из окна на 4-м этаже. До приезда огнеборцев жильцы всех этажей общежития самостоятельно покинули опасную зону. Однако соседи сообщили, что на пятом этаже в одной из комнат могут находиться люди. Руководителем тушения пожара Николаем Чубариным было принято решение организовать работу трех звеньев газодымозащитной службы для обследования 4 и 5 этажей здания.

- Лестничные марши и коридоры были заполнены густым дымом, - рассказал начальник караула пожарно-спасательной части № 10 Николай Чубарин. - Нам пришлось вскрывать все комнаты на верхних этажах, поскольку никто не мог точно сказать, в какой именно остались люди. Комната, в которой проживала семья из трех человек, находилась в конце коридора на пятом этаже. Люди находились в огненной ловушке и были сильно напуганы. Мы надели на них спасательных капюшоны и вывели на свежий воздух.

Прибывшие дознаватели МЧС и полицейские выяснили, что пожар произошел в комнате, расположенной на четвертом этаже, а соседи пояснили, что незадолго до возгорания слышали, как молодой человек бегал по коридору и искал огнетушитель, а через 10 минут жильцов разбудили крики о пожаре. Предполагаемый виновник происшествия был задержан и доставлен в ближайшее отделение полиции, сейчас с ним работают следователи, которым предстоит выяснить причину случившегося.

В результате пожара огнем были повреждены комната и вещи на площади 12 квадратных метров, закопчены коридоры на 4 и 5 этажах.

Благодаря грамотным действиям жильцов общежития при эвакуации и своевременному сообщению в пожарную охрану удалось избежать трагических последствий.

38.mchs.gov.ru
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