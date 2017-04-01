Поиск школьницы

В минувшее воскресенье в отдел полиции № 8 МУ МВД России «Иркутское» обратилась местная жительница, которая рассказала, что ее дочь ушла в неизвестном направлении из дома, расположенного в СНТ «Иркут», и до сих пор о её местонахождении ничего неизвестно.На поиски восьмиклассницы ориентирован весь личный состав городского управления, сотрудниками полиции опрашиваются близкие, друзья, а также возможные свидетели. Проводится подомовое обследование Ленинского района города Иркутска.Приметы: на вид 15-16 лет, рост около 154 см, лицо овальное, европейский тип лица, глаза серые, брови прямые, нос прямой, волосы темного цвета, стрижка «каре».Была одета: кофта черного цвета с серыми рукавами на клепках, трико спортивное черного цвета, кроссовки малинового цвета на «липучках».Граждан, что-либо знающих о месте нахождения 15-летней Дарьи Томиловой полиция просит немедленно сообщить по телефонам: 32-00-02, 21-68-05, 112 – с мобильного телефона.