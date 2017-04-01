Взрыв в питерском метро

Взрыв в метро Санкт-Петербурга произошел на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» примерно в 14:40, рассказали РБК в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). ​По данным спецслужб, речь идет о неустановленном взрывном устройстве. Погибли 10 человек, уточнили в НАК. В пресс-службе губернатора Георгия Полтавченко сообщили как минимум о 50 пострадавших.В течение часа после взрыва городские власти закрыли вход на все станции метрополитена. Взрывное устройство «было оставлено» в вагоне, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным агентства, мощность составила 200–300 граммов в тротиловом эквиваленте. Спецслужбы изучают «экстремистский след», добавил собеседник. В свою очередь телеканал «Россия 24» уточнил, что взрывное устройство было начинено поражающими элементами. По сведениям «Фонтанки», еще одна бомба была обнаружена на «Площади Восстания». Неразорвавшийся снаряд обезвреживают.Президенту России Владимиру Путину доложили о произошедшем, рассказал РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Президент работает в Стрельне, уточнил он. Путин приехал в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в работе ежегодного медиафорума Общероссийского народного фронта. «Я уже разговаривал с руководителями специальных служб, с директором ФСБ. Правоохранительные органы и специальные службы работают, сделают все для того, чтобы выявить причины случившегося, дать полную оценку тому, что произошло», — заявил глава государства на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко. «Но, естественно, мы всегда рассматриваем все варианты — и бытовые, и криминальные, прежде всего проявления террористического характера», — подчеркнул Путин.В связи со взрывом в метро в Санкт-Петербурге министр здравоохранения России Вероника Скворцова дала поручение специалистам федеральных учреждений, находящимся на территории города, оказывать всю необходимую помощь региональным коллегам в организации медицинской помощи пострадавшим, сообщил ее пресс-секретарь Олег Салагай.