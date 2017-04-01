Нашлась пропавшая школьница

В минувшее воскресенье в отдел полиции № 8 МУ МВД России «Иркутское» обратилась местная жительница, которая рассказала, что ее дочь ушла в неизвестном направлении из дома, расположенного в СНТ «Иркут», и до сих пор о её местонахождении ничего неизвестно.На поиски школьницы был ориентирован личный состав полиции областного центра, правоохранители в ночное время проверили места массового скопления молодёжи. Опрашивали близких, друзей, а также одноклассников девушки.В результате проделанной работы сегодня утром восьмиклассница была найдена живой и здоровой инспекторами по делам несовершеннолетних в подъезде жилого дома, расположенного в Октябрьском районе областного центра. В настоящее время с ней проводится профилактическая беседа, решается вопрос о постановке девочки на учёт.