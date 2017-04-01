.
,

Нашлась пропавшая школьница


0

Сегодня, 12:13
 Количество просмотров: 89
    

Нашлась пропавшая школьница

Сотрудники Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» сегодня утром разыскали без вести пропавшую школьницу, поиски которой продолжались всю ночь.

В минувшее воскресенье в отдел полиции № 8 МУ МВД России «Иркутское» обратилась местная жительница, которая рассказала, что ее дочь ушла в неизвестном направлении из дома, расположенного в СНТ «Иркут», и до сих пор о её местонахождении ничего неизвестно.

На поиски школьницы был ориентирован личный состав полиции областного центра, правоохранители в ночное время проверили места массового скопления молодёжи. Опрашивали близких, друзей, а также одноклассников девушки.

В результате проделанной работы сегодня утром восьмиклассница была найдена живой и здоровой инспекторами по делам несовершеннолетних в подъезде жилого дома, расположенного в Октябрьском районе областного центра. В настоящее время с ней проводится профилактическая беседа, решается вопрос о постановке девочки на учёт.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Уроженец Оренбурга обманывал ангарчан
Авария с коляской в Ангарске
Грабитель с электрошокером
Все новости категории

Спортивные новости
Ангарский скалолаз завоевал бронзовую медаль на первенстве России
Восемь медалей на первенстве СФО по вольной борьбе
Поедут в Сочи
Все новости категории

Реклама

__________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
106, 107, 77 кв-л.
15 мкр.
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Продам участок
в деревне Зуй,
(10 соток,
земля разработана,
огорожена)
500 тыс. руб.
т. 8-950-108-90-65

Происшествия
Врачу-гинекологу предъявлено обвинение
Осторожней на дорогах
Участковый - взяточник признан виновным
Все новости категории

Общество
Крик души нормальной российской женщины
Снег начали убирать ночью
Крик души нормальной российской женщины
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЕ ЗА 360 р.
на 6-ть МЕСЯЦЕВ,
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Статей за Апрель 2017 (39)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (303)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru