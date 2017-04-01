Спасатели нашли заблудившуюся девушку

19-летняя студентка Валентина Осипова, пропавшая в районе скальника «Витязь» в Шелеховском районе в субботу вечером, найдена вчера днём группой спасателей Пожарно-спасательной службы Иркутской области. По словам очевидцев, девушка поссорилась с молодым человеком и ушла в неизвестном направлении. К её поискам подключились десятки добровольцев. В службу спасения поздним вечером обратились сотрудники полиции. В течение двух ночей и всего вчерашнего дня девушку искали спасатели, сотрудники федеральной противопожарной службы Шелеховского района, полиции, местного лесничества, волонтёры.- Первая группа выехала на место сразу же, ночью,
- рассказал Андрей Кармаданов, начальник поисково-спасательной службы, - в ночь с субботы на воскресенье были пройдены все основные тропы и дороги на «Витязе». Опытные туристы знают, что заблудиться в тех местах на самом деле очень легко – там очень много тропинок, а сейчас еще лежит снег. Хорошо, что ночь была относительно тёплой для тех мест. В воскресенье Валентину видели лыжники и лесорубы. Очевидцы рассказали, что девушка не выглядела напуганной, просто спросила дорогу до станции, а от предложения проводить отказалась.
Сегодня с 8-ми утра спасатели возобновили поиски в трёх направлениях и около часа дня нашли заблудившуюся в лесу в районе станции Подкаменной. Девушку переодели в тёплые вещи и накормили. Как рассказала Валентина, она ночевала в зимовье, на которое набрела случайно. Спасатели считают, что это, возможно, спасло ей жизнь. По лесу она ходила кругами. В ближайшее время студентку доставят в город Шелехов, где её осмотрит врач.38.mchs.gov.ru