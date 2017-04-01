Спасатели нашли заблудившуюся девушку

- рассказал Андрей Кармаданов, начальник поисково-спасательной службы, -Сегодня с 8-ми утра спасатели возобновили поиски в трёх направлениях и около часа дня нашли заблудившуюся в лесу в районе станции Подкаменной. Девушку переодели в тёплые вещи и накормили. Как рассказала Валентина, она ночевала в зимовье, на которое набрела случайно. Спасатели считают, что это, возможно, спасло ей жизнь. По лесу она ходила кругами. В ближайшее время студентку доставят в город Шелехов, где её осмотрит врач.