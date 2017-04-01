Участковый - взяточник признан виновным

В рамках проводимых мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступлений коррупционного характера, сотрудниками оперативно-разыскной части (собственная безопасность) ГУ МВД России по Иркутской области в августе 2016 года установлен участковый уполномоченный отдела полиции №3 МУ МВД России «Братское». Подозреваемый, который в последующем был уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника ОВД, задержан полицейскими при получении денежных средств в размере 15 тысяч рублей от предпринимателя. Как выяснили оперативные сотрудники, указанную сумму фигурант получил за то, что не стал привлекать владельца торговой точки к административной ответственности.По данному факту следственными органами следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 290 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Получение взятки». В последующем утвержденное прокуратурой обвинительное заключение было направлено в суд, который определил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно, с испытательным сроком 4 года, а также штрафом в размере 45 000 рублей и лишения права занимать должности представителя власти сроком на 3 года.Необходимо отметить, что в 2016 году сыщиками собственной безопасности Главка установлены подозреваемые в совершении 12 должностных преступлений. Все они уволены из ОВД по отрицательным основаниям.Полиция Иркутской области напоминает о том, что при наличии сведений о возможных нарушениях действующего законодательства со стороны должностных лиц ОВД, граждане в любой время могут обратиться в подразделение собственной безопасности ГУ МВД России по Иркутской области с соответствующим заявлением (г. Иркутск, ул. Чехова, 18) либо позвонить по телефону доверия: 8(3952) 21-68-88.