Осторожней на дорогах

Пешеходам в эти дни следует быть предельно осторожными. В темное время суток, а также во время осадков желательно воздержаться от продолжительных прогулок и ни в коем случае не перебегать дорогу перед близко идущим транспортом.



Сотрудники ГИБДД призывают водителей не совершать на дорогах необдуманных рискованных маневров, опасных обгонов, перестроений, обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства.

Тем, кто собирается в рейс, рекомендуется обратить особое внимание на техническое состояние автомобиля и выбирать скоростной режим с учетом дорожных условий. Помните, что скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, а техническая оснащенность машины соответствовать погодным условиями. Не забывайте о том, что на обледенелой дороге сцепление колес с покрытием проезжей части значительно снижается.В Иркутске, управляя автомобилем Toyota Vitz, следуя по ул. Касьянова в направлении улицы 4-я. Железнодорожная, допустила столкновение с автомашиной Mazda Demio. которая следовала по ул. 2-я Железнодорожная. После чего автомобиль Toyota Vitz совершил столкновение со стоящим рядом автомобилем. Porsche Cayenne. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Toyota Vitz и две 23-летние пассажирки Mazda Demio получили незначительные травмы, водитель Porsche не пострадал.