Осторожней на дорогах

В предстоящие дни на территории Иркутской области ожидаются неблагоприятные погодные условия. В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей транспортных средств воздержаться от поездок на дальние расстояния.
Тем, кто собирается в рейс, рекомендуется обратить особое внимание на техническое состояние автомобиля и выбирать скоростной режим с учетом дорожных условий. Помните, что скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, а техническая оснащенность машины соответствовать погодным условиями. Не забывайте о том, что на обледенелой дороге сцепление колес с покрытием проезжей части значительно снижается.
В Иркутске 3 апреля около 21:15 часов 18-летняя девушка-водитель
, управляя автомобилем Toyota Vitz, следуя по ул. Касьянова в направлении улицы 4-я. Железнодорожная, допустила столкновение с автомашиной Mazda Demio. которая следовала по ул. 2-я Железнодорожная. После чего автомобиль Toyota Vitz совершил столкновение со стоящим рядом автомобилем. Porsche Cayenne. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Toyota Vitz и две 23-летние пассажирки Mazda Demio получили незначительные травмы, водитель Porsche не пострадал.
Пешеходам в эти дни следует быть предельно осторожными. В темное время суток, а также во время осадков желательно воздержаться от продолжительных прогулок и ни в коем случае не перебегать дорогу перед близко идущим транспортом.УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области
Сотрудники ГИБДД призывают водителей не совершать на дорогах необдуманных рискованных маневров, опасных обгонов, перестроений, обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства.