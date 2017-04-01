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Осторожней на дорогах


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Сегодня, 13:16
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Осторожней на дорогах

В предстоящие дни на территории Иркутской области ожидаются неблагоприятные погодные условия. В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей транспортных средств воздержаться от поездок на дальние расстояния.

Тем, кто собирается в рейс, рекомендуется обратить особое внимание на техническое состояние автомобиля и выбирать скоростной режим с учетом дорожных условий. Помните, что скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, а техническая оснащенность машины соответствовать погодным условиями. Не забывайте о том, что на обледенелой дороге сцепление колес с покрытием проезжей части значительно снижается.

В Иркутске 3 апреля около 21:15 часов 18-летняя девушка-водитель, управляя автомобилем Toyota Vitz, следуя по ул. Касьянова в направлении улицы 4-я. Железнодорожная, допустила столкновение с автомашиной Mazda Demio. которая следовала по ул. 2-я Железнодорожная. После чего автомобиль Toyota Vitz совершил столкновение со стоящим рядом автомобилем. Porsche Cayenne. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Toyota Vitz и две 23-летние пассажирки Mazda Demio получили незначительные травмы, водитель Porsche не пострадал.

Пешеходам в эти дни следует быть предельно осторожными. В темное время суток, а также во время осадков желательно воздержаться от продолжительных прогулок и ни в коем случае не перебегать дорогу перед близко идущим транспортом.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей не совершать на дорогах необдуманных рискованных маневров, опасных обгонов, перестроений, обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства.


УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области
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