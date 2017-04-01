Врачу-гинекологу предъявлено обвинение

По версии следствия, в конце февраля прошлого года врач применил неверную тактику ведения родовУ роженицы резко ухудшилось состояние здоровья, в результате чего она скончалась. Ребенка спасти также не удалось.Проведенной экспертизой действия врача были признаны недопустимыми. В настоящее время прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дела направлено в суд для рассмотрения по существу.