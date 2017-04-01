Врачу-гинекологу предъявлено обвинение

Следственным отделом по Зиминскому району Следственного управления СК России по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении врача-гинеколога родильного отделения ОГБУЗ «Зиминская городская больница». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
По версии следствия, в конце февраля прошлого года врач применил неверную тактику ведения родов у 32-летней женщины, ввел ей лекарство и оставил женщину без своего наблюдения. У роженицы резко ухудшилось состояние здоровья, в результате чего она скончалась. Ребенка спасти также не удалось.
Проведенной экспертизой действия врача были признаны недопустимыми. В настоящее время прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дела направлено в суд для рассмотрения по существу.