«Скорая» под охраной

3 апреля в Комсомольске-на-Амуре пациентка сломала нос врачу «скорой помощи». Подобные случаи регулярно происходят в разных городах страны. И Ангарск не исключение.«Находится под охраной» - такие наклейки теперь можно видеть не только на дверях квартир, но и на машинах «скорой помощи».
Фото предоставлено БСМП- Мужчина воспитывал жену и кулаком разбил стеклянную дверь. У него была рваная рана руки, но от медицинской помощи он отказался,
- рассказал нашей газете Сергей БЕЛЯКОВ, фельдшер «скорой помощи». - Я уже спускался по лестнице, когда мне в голову прилетела металлическая задвижка. Полмесяца на больничном был с черепно-мозговой травмой.
Руководство БСМП, чьим структурным подразделением является «скорая помощь», планирует оборудовать машины тревожными кнопками. Договор с охранным предприятием на охрану жизни и здоровья медиков уже заключен. Пока поддержка бригад будет осуществляться по телефону.- В последнее время участились случаи агрессивного поведения граждан в отношении медицинских работников, а также препятствования проезду «скорой помощи». Работа бригад «скорой медицинской помощи» действительно всегда была не только трудна, но и опасна. Перед неадекватными пациентами и их родственниками, в арсенале которых может быть все что угодно, люди в белых халатах беззащитны, поэтому помощь силовой структуры как один из вариантов восстановления равновесия очень своевременное предложение. Появление ярких наклеек на машинах «скорой помощи», свидетельствующих о том, что они находятся под защитой, должны дисциплинировать всех, кто в той или иной мере общается с сотрудниками «скорой помощи»,
- считает главный врач БСМП Борис БАСМАНОВ.
Галина ЛЕМЗЯКОВА
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